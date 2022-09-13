秋瓷炫近期特別出演的作品！《小女子》金高銀的「神秘姐姐花英」&《毒梟聖徒》河正宇的「賢內助」

出場鏡頭不多卻令人印象深刻！

有在關注近期新劇的粉絲們應該發現了，秋瓷炫分別出現在通過Netflix播出的《小女子》和《毒梟聖徒》。尤其是《小女子》，雖然是「特別出演」，卻展現主演級別的存在感。





▲《小女子》：飾演「陳花英」

和吳仁珠（金高銀 飾）在公司裡被分類為「邊緣人」，感覺沒什麼存在感。花英的年紀比仁珠大，在兩人獨處的時候傳授她不少事情。





這樣的花英姐姐，似乎過著「兩種生活」。花英帶仁珠體驗「上流社會」，在這之後卻離奇死亡。備受衝擊的仁珠，慢慢拼湊出事情的全貌，也得知花英不同於自己看到的那樣。

花英生前得到700億的秘密資金、和貴婦元尚雅（嚴志媛 飾）是密友等。最令人驚訝的是，花英用仁珠的名字在新加坡置產，還把700億分別匯入以仁珠的名義開設的銀行帳戶。花英曾經歷過什麼？而這些看似有利於仁珠的「贈禮」，究竟是福還是禍？



▲《毒梟聖徒》：飾演「朴慧真」，姜仁久（河正宇 飾）之妻

登場非常不一般，在仁久打電話問曾經喜歡過他的女生們「要不要結婚」時，慧真自己拉著行李來找仁久結婚。兩人共組家庭，並生下一對兒女，生活忙碌卻充實。仁久在外養家賺錢，慧真打理家中大、小事。一開始反對仁久出國工作，但之後妥協，並含辛茹苦地拉拔孩子們。故事尾聲終於盼到丈夫的歸來、一家的團員，苦盡甘來的慧真流下激動的淚水…

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