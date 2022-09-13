[分集劇情]《黑話律師》「乘風破浪」李鐘碩自導自演太真實把潤娥嚇到住院！市長的隱藏身份終於揭露！（EP14）

[有雷]《黑話律師》成為新任Big Mouse的李鍾碩，果真靠著過人的縝密思路，帶領組織揭穿市長計畫。片頭大大的「乘風破浪」四字代表著李鍾碩的心情，這條復仇之路將要披荊斬棘走到底。潤娥查出了市長的真實身份，但最後的鼻血Ending令人心碎啊！

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《黑話律師》下週集將迎來大結局，而市長崔道河（金柱憲飾）的野心與復仇計畫也一一浮上檯面。朴昌浩（李鍾碩飾）與孔之勳（楊慶元飾）共同拜訪老人家姜會長並取得他在選舉上的支持，讓現任市長崔道河相當吃味，派人跟蹤著朴昌浩，並且私下約談對Big Mouse指定朴昌浩帶領組織而有所不滿的前典獄長朴允甲，打算聯合朴允甲除掉朴昌浩。



薇瑚（潤娥飾）則與罹患白血病的連續殺人犯會面，欲知道更多模範受刑人外出工作的細節，但犯人並未多說，認為薇瑚將陷入危險，只請薇瑚協助他打聽母親是否順利進行骨髓移植。但薇瑚找到了他的家人，似乎也不願多談只說母親已過世，令薇瑚有些懷疑。



薇瑚也著手調查多年前廢水排放事件，當事人趙某已在獄中輕生離世，他的兒子趙賢誠也在孩童時期就死於溺水意外，但爺爺仍住在安養院，看起來雖然神智不清，但對於溺死的孫子他卻始終叫著「道河」這名字，於是他們發現了市長崔道河本名應為趙賢誠，而他卻與溺水死亡的孩子交換了名字身份，潛伏在當年爺爺的好友姜會長老人家的身邊，打算復仇。



朴昌浩為了讓姜會長看清崔道河的真面目，自導自演假裝被朴允甲綁架，更用直播方式讓崔道河看到自己中彈死於朴允甲槍下。崔道河開心狂喜，而朴昌浩則是同步將畫面傳送給老人家看，也得知了崔道河其實是當年他友人的孫子。正當老人家想向崔道河訴說當年自己的選擇，崔道河搶先一步注射了藥物，讓姜會長就這麼過世了。崔道河更買通律師修改了老人家的遺囑。



告別式上崔道河仍演出痛失至親傷心的模樣，朴昌浩卻令他驚訝地活生生率領組織成員出現了！更在市長夫人與大家面前說出了崔道河的真正名字，誓言揭開更多他的醜惡面貌。薇瑚刷牙時發現牙齦出血，接著更開始莫名流出鼻血，與罹患白血病的囚犯有著一樣的症狀，她也吸入過量毒氣而染病了嗎？



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