秋瓷炫近期特别出演的作品！《小女子》金高银的「神秘姐姐花英」&《毒枭圣徒》河正宇的「贤内助」

出场镜头不多却令人印象深刻！

有在关注近期新剧的粉丝们应该发现了，秋瓷炫分别出现在通过Netflix播出的《小女子》和《毒枭圣徒》。尤其是《小女子》，虽然是「特别出演」，却展现主演级别的存在感。





▲《小女子》：饰演「陈花英」

和吴仁珠（金高银 饰）在公司里被分类为「边缘人」，感觉没什么存在感。花英的年纪比仁珠大，在两人独处的时候传授她不少事情。





这样的花英姐姐，似乎过著「两种生活」。花英带仁珠体验「上流社会」，在这之后却离奇死亡。备受冲击的仁珠，慢慢拼凑出事情的全貌，也得知花英不同於自己看到的那样。

花英生前得到700亿的秘密资金、和贵妇元尚雅（严志媛 饰）是密友等。最令人惊讶的是，花英用仁珠的名字在新加坡置产，还把700亿分别汇入以仁珠的名义开设的银行帐户。花英曾经历过什么？而这些看似有利於仁珠的「赠礼」，究竟是福还是祸？



▲《毒枭圣徒》：饰演「朴慧真」，姜仁久（河正宇 饰）之妻

登场非常不一般，在仁久打电话问曾经喜欢过他的女生们「要不要结婚」时，慧真自己拉著行李来找仁久结婚。两人共组家庭，并生下一对儿女，生活忙碌却充实。仁久在外养家赚钱，慧真打理家中大、小事。一开始反对仁久出国工作，但之后妥协，并含辛茹苦地拉拔孩子们。故事尾声终於盼到丈夫的归来、一家的团员，苦尽甘来的慧真流下激动的泪水…

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