豪門姐弟既視感：宋慧喬＆李敏鎬一同看時裝Show互動多！她還曾是他的理想型～

宋慧喬和李敏鎬罕見同框。

日前，宋慧喬和李敏鎬一同現身紐約出席時裝周，一個優雅知性，一個高大帥氣，兩人並坐在前排，帥哥美女的同框照創造了一道美麗的風景線，看得粉絲和網友忍不住大讚：「很有豪門姐弟的既視感！」



前段時間還被網民們吐槽身材發福、顏值下滑的李敏鎬在近期繁忙的工作中減重成功，那張曾迷倒萬千少女的帥氣面孔又帥回來了！LOGO滿身的長風衣搭配黑色V領內搭、西裝褲，整個LOOK非常高調且精緻，再配上李敏鎬的逆天大長腿，試問哪個那聲能逃得過他的魅力？李敏鎬出道初期的採訪中，曾經公開過自己的理想型是宋慧喬，這次和女神同框，想必非常高興吧。



宋慧喬也是一身深色系的穿搭，黑色連衣裙配上花紋長筒黑絲、黑色高跟鞋，配上她曼妙的身材，雖然身高嬌小，卻氣勢十足，散發出高冷女神的強大氣場。



此外，宋慧喬和李敏鎬最近都在忙著拍攝各自的新劇，前者和李到晛搭檔，拍攝電視劇《The Glory》中; 後者則和孔曉振合作，拍攝作品《問星星吧》。



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