各大修羅場正式開啟！《換乘戀愛2》又有新的女出演者登場，讓所有人都超驚訝！

《換乘戀愛2》講述因多樣原因而分手的情侶們聚在一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝。

9日，公開的第13集中，新的女出演者「朴奈言」登場，她在入住宿舍之前，在祕密聊天室與男性出演者進行對話，為了隱藏身份她還先與製作組進行事前模擬練習。在與所有男性出演者聊天過後，朴娜言最後選擇最聊得來的金泰亦作爲第一個約會對象，並和他在咖啡廳見面。金泰亦一直以爲和聊天的是成海恩，看到新出演者出現時也非常驚訝 XD



朴奈言目前是法律系的大學生，目前正在準備法學專業的考試，目標是成為律師。



當天在宿舍吃飯時，大家收到新的女出演者入住的消息，被意外的消息嚇到的他們，爲了迎接新的入住者，大家懷著忐忑的心情來到了玄關門前。成海恩：「應該特別緊張吧！所以更加高興地歡迎了。」到了客廳時金智秀馬上拿拖鞋給她，李智妍叫她深呼吸不要緊張，李娜妍也提了晚點大家要去兜風，問她要不要一起去，這也讓朴奈言表示非常感動。



而《換乘戀愛2》播至第13集，這一季總共有20集，目前還沒有向出演者公開誰是誰的前任。之後會再有新的男出演者登場，還是朴娜言的前任已經在場呢？只能繼續等播出啦！

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