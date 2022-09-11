【分集劇情】《小女子》三姐妹悲痛家族史首次揭開！仁珠為守護家人黑化，仁惠考慮背叛「地球上最愛她的人」（ep.3）

這一集也依舊反轉不斷，仁珠走的每一步都驚心動魄、如履薄冰啊！

tvN新劇《小女子》改編自同名小說，講述貧窮但感情融洽的三姊妹，以各自方式對抗韓國最有錢有勢家族的故事。 第3集裡，仁京終於明白自己為何一直尋找特定類型的報道素材。



*以下內容包含《小女子》第3集關鍵劇情！



道日提議合作

仁珠按照花英的囑託探望住在精神病院的元尚宇代表，代表建議若想擺脫鉅款帶來的不安就把它們換成實物，還把秘密資金賬簿交給她。 仁珠以為元代表是自己這邊，但道日認為元代表只是想借仁珠之手摧毀朴載相，仁珠若想在這場權利遊戲中生存下來，必須與自己合作。



消失的妹妹

仁京發現了姐姐藏在泡菜桶裡的巨款，表示若不肯歸還就報警。 仁珠說起往事，原來在仁惠之前她們曾有另一個妹妹，因父親印刷廠破產而錯過治療時機過世。 仁京驚覺自己完全沒有這段記憶，才明白為何會對仁惠格外疼惜，以及為何執著於挖掘社會上因貧窮而死的人——她尋找的正是自己家庭的影子。



仁珠拜託姑婆物色一間適合三姐妹居住的公寓，姑婆高傲地反問自己何必幫忙。 仁珠犀利地道破：姑婆因為父親破產時沒有借錢援助而愧疚半生，只要幫這個忙，她就可以擺脫困擾已久的失眠症。



司機的兒子

元尚宇是元奇先將軍的兒子，因舉報父親貪污而被關進精神病院; 朴載相是司機的兒子，一直貪慕將軍家的富人生活。 最終朴載相獲得將軍青睞，和將軍女兒組成家庭、成功住進了將軍的豪宅。 如今他發現仁惠也對富人生活流露出貪慕，陰險地問她：「你有辦法背叛地球上最愛你的人嗎？」 仁惠眼含淚光，陷入痛苦的糾結。



下集預告裡，元尚雅將一支藍色的蘭花送給仁惠，還邀請仁珠為自己工作，她究竟在打什麼算盤？ 道日向元家匯報仁珠與700億的關聯，難道他們其實是同一夥？



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