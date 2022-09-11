各大修罗场正式开启！《换乘恋爱2》又有新的女出演者登场，让所有人都超惊讶！

《换乘恋爱2》讲述因多样原因而分手的情侣们聚在一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺。

9日，公开的第13集中，新的女出演者「朴奈言」登场，她在入住宿舍之前，在秘密聊天室与男性出演者进行对话，为了隐藏身份她还先与制作组进行事前模拟练习。在与所有男性出演者聊天过后，朴娜言最后选择最聊得来的金泰亦作爲第一个约会对象，并和他在咖啡厅见面。金泰亦一直以爲和聊天的是成海恩，看到新出演者出现时也非常惊讶 XD



朴奈言目前是法律系的大学生，目前正在准备法学专业的考试，目标是成为律师。



当天在宿舍吃饭时，大家收到新的女出演者入住的消息，被意外的消息吓到的他们，爲了迎接新的入住者，大家怀著忐忑的心情来到了玄关门前。成海恩：「应该特别紧张吧！所以更加高兴地欢迎了。」到了客厅时金智秀马上拿拖鞋给她，李智妍叫她深呼吸不要紧张，李娜妍也提了晚点大家要去兜风，问她要不要一起去，这也让朴奈言表示非常感动。



而《换乘恋爱2》播至第13集，这一季总共有20集，目前还没有向出演者公开谁是谁的前任。之后会再有新的男出演者登场，还是朴娜言的前任已经在场呢？只能继续等播出啦！

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