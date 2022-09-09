衝出韓國走向世界！李政宰將主演「STAR WARS」新劇之《Acolyte》

影帝李政宰將作為主演活躍在「STAR WARS」（星際大戰、星球大戰）的系列中。

韓媒《亞洲經濟》援引美國媒體「DEADLINE」消息稱，李政宰將在Lucasfilm（盧卡斯影業）製作的Disney+全新「STAR WARS」系列之《Acolyte》中擔任男主角，到底是個怎樣的角色尚未有確切消息傳出。Amandla Stenberg擔任女主角，Jodie Turner-Smith也加盟出演。 《Russian Doll》的導演Leslye Headland將掌舵這套懸疑驚悚新劇，故事圍繞在高等共和國時代的最後時日，一個由陰暗秘密和新興黑暗力量組成的銀河系展開。



「STAR WARS」系列在國際影壇頗具盛名，而李政宰則憑藉Netfilx的一部《魷魚遊戲》火遍全世界，一舉在美國Critics Choice Super Awards、Film Independent Spirit Awards、 美國演員工會獎多個頒獎禮上斬獲重量級獎盃，作為亞洲演員閃耀全世界，而即將於9月12日舉行的第74屆Emmy Awards（艾美獎）頒獎禮上，李政宰還入圍了本屆的最佳男主角，挑戰視帝頭銜。



今年2月，李政宰與世界排名第一的藝人經紀公司Creative Artists Agency（CAA）簽約，勇闖國際影視劇圈。 在前不久的採訪中，李政宰透露：「接到來自國內外多部作品的演出提案，還在考慮拍攝《魷魚遊戲2》之前到底要接下哪部戲。 」

此外，李政宰作為導演的處女作《獵首密令》在國際上也獲得了認可，獲邀參加多倫多國際電影節等多個國際影展，該影片還將於12月在北美正式上映。



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