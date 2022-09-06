這對也是三度合作！南宮珉與朴鎮宇繼《金牌救援》與《黑色太陽》，《千元律師》再度並肩

一看就很熟悉的組合XD

SBS全新金土劇《千元律師》即將將檔《今日的網漫》播出，除了男女主角南宮珉與金智恩是二度搭檔外，南宮珉與朴鎮宇更是三次合作。

回顧南宮珉與朴鎮宇的合作，兩人2019年合作過《Stove League》（台譯：金牌救援），劇中南宮珉飾演的「白承洙」突然上任Dreams球團團長，朴鎮宇則飾演和李準赫、金秀珍、金度賢等人一起接受新上司的宣傳組組長「卞致勳」，後續共創Dreams新面貌。



2021年兩人再度合作了《黑色太陽》，南宮珉依然飾演突然調派來朴鎮宇身邊的人，不過背景從球團變成了國情院。一個是總在現場拚搏的特務「韓志赫」，一個是幾乎坐在辦公室的情蒐人員「車敏浩」，兩人對戲戲份不多。



即將播出的《千元律師》裡，南宮珉與朴鎮宇倒成了親密的搭檔關係。南宮珉飾演辯護費只收千元低廉價格的律師「千智勳」，朴鎮宇擔當他的律師事務所事務長。照官方的說法，兩個人的合作宛如福爾摩斯與華生似的，在辯護工作上完全是天作之合。



再加上金智恩在《千元律師》裡飾演檢察官「白瑪莉」，南宮珉、朴鎮宇與金智恩根本是《黑色太陽》國情院現場支援組重新集合！



《千元律師》將在本月23日晚間10點於SBS首播，觀眾可以期待一下這些熟人們的再合作！



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