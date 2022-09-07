珉豪一則PO文令隊友Key暴怒不止：要說多少次你才能記住？！

「崔珉豪，你是不是故意的??? 」此時Key的內心一定在吶喊。

是什麼事情讓SHINee成員Key暴怒，朝著隊友珉豪發火呢？ 珉豪在個人IG上公開了一張Key在《人氣歌謠》中演唱solo新曲《Gasoline》的照片，還寫道：「今天（的）看完了，原來你喜歡金色啊。 」 語氣溫和，似乎沒有任何問題。 但正是這則PO文另Key震怒，Key截下相關的圖片，又加上「不是，啊啊啊啊啊，呀！！！！！呀！！！！讓你@我，@我，你可以不看，但一定要@我啊！！！」一長串吐槽語，表達自己強烈的不滿。原來是嫌棄珉豪發關於自己的內容時，卻不懂得@他 。最後Key還@了珉豪的賬號，告訴他到底要如何使用。



其實之前兩人之前就發生過同樣的事情，當時Key嚴肅告訴對方要@自己，不然他就無法轉發，還要重新截圖，太麻煩。可是，珉豪明顯把隊友的話當成了「耳邊風」，這次PO文依舊沒有@隊友，難怪Key會震怒了。

看到Key和珉豪的相愛相殺，粉絲和網友們被逗得哈哈大笑，留言回復：「珉豪絕對是故意的」、「珉豪那平穩的口氣，更讓人生氣，哈哈哈哈哈」、「要被他倆笑死了」、「隔著螢幕都感受到了Key的怒火」等。

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