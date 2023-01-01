李昇基與朱相昱共奪KBS大賞！平頭造型引關注：「造型不是反映心境…反覆思考到底該不該來…」

歌手兼演員李昇基，以作品《依法相愛吧》奪得本屆《KBS演技大賞》中的大賞獎項，這也是他在與前公司HOOK爭議事件後首度在大型活動公開現身，而超短的平頭造型也引發大家關注。

李昇基與李世榮所主演的電視劇《依法相愛吧》除了受到最佳情侶獎的肯定，也讓李昇基奪得大賞。在台上的他看起來有些緊張，眼眶裡似乎泛著淚，沉默了幾秒鐘才說出感想。李昇基表示相當感謝大家，內心也很緊張，因為今年對他來說是人生中最艱辛的一年，對於《依法相愛吧》其他演員們沒有在今日獲得獎項，相當謙虛地表示自己的大賞應該包含了所有人的努力，並非只對他個人的演技肯定，託大家的福讓他得到了大賞。



李昇基也說出了自己的矛盾心情，其實他不斷煩惱著今日是否該出席這個頒獎典禮。如同大家都知道的，目前他正為自己的事而苦惱，來參加這個開心的場合應該笑著出席，似乎不符合他目前的心情。但如果來了又面無表情坐在那裡，似乎也不是太恰當，所以他始終反反覆覆思考著到底該不該出席。但他表示，最終他下定決心來參加典禮的原因只有一個，因為這是代表《依法相愛吧》全劇組的努力，不該為了私事而讓大家受到冷落。



李昇基除了向所有《依法相愛吧》的工作人員們表達感謝外，也提到未能一起參與頒獎典禮的李世榮，沒能與李世榮一同上台領取最佳情侶獎而感到有點遺憾。而李昇基今日的大平頭造型也額外吸引大家的目光，他也提到，可能許多人認為他是因為反映自己的心境而剪了這髮型，不過他是因為正在拍攝新的電影《大家族》，劇中角色是一位住持僧人，所以希望大家別誤會，也不須為此向他投注同情的眼神，日後他的計畫就如同大家所知道的，與HOOK爭議部分的後續他也不再透露太多。



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