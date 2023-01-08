3大台的大賞得獎的作品，香港觀眾都可以在此欣賞或重溫啦！

一年已經開始了，同時也意味著...又有一個大連假等著大家（笑）

假期數天喜歡宅在家的你，想好有要煲看什麼劇呢？現在等小編來推一下上年的得獎的韓劇及綜藝給大家，等大家在農曆新年可以好好宅在家中看個夠～

MBC

正在熱播的《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》在【2022 MBC演技大賞】獲得女子新人獎、男子優秀演技賞（迷你系列劇部門）及女子優秀演技賞（迷你系列劇部門），而上年大熱的古裝劇《衣袖紅鑲邊》，劇中的黃金峰編輯導演剛拿到功勞獎。



在【2022 MBC演藝大賞】中，綜藝節目《玩什麼好呢？》就獲得女子新人獎、特別獎及Music & Talk部門女子優秀獎；



《我獨自生活》則拿下了男子新人獎、人氣獎、Multiplayer獎、最佳CP獎、Variety部門男子優秀獎及年度綜藝節目獎，全炫茂更憑《我獨自生活》奪得大賞！



SBS

上年年初被受關注的韓劇《讀取惡心的人們》在【2022 SBS演技大賞】獲得男子新人演技獎、女子新人演技獎及男子優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻），男主角金南佶也憑此劇奪得大賞！《為何是吳秀才》則奪得男子新人演技獎、青少年演技獎、男子最優秀演技獎（迷你劇類型劇）及女子最優秀演技獎（迷你劇類型劇）。《Again My Life》就獲得最佳女配角獎（迷你劇類型劇/奇幻劇）及男子最優秀演技獎（迷你劇奇幻劇）。



在【2022 SBS演藝大賞】中，節目《我家的熊孩子》也奪得多個獎項，包括有：名譽社員賞、優秀賞（TALK、真人秀部門）、年度節目獎（TALK、真人秀部門）、最優秀賞（TALK、真人秀部門）及製作人賞。



KBS

在【2022 KBS演技大賞】上，《依法相愛吧》就得到最佳情侶獎，以男主角李昇基更奪得大賞。《真劍勝負》奪得男子人氣獎、女子人氣獎、最佳情侶獎及男子最優秀獎。《魔咒的戀人》就得到女子新人獎及最佳情侶獎；《花開時想月》則得到男子新人獎及優秀獎 （迷你系列劇部門 女子）



長壽節目《兩天一夜》在【2022 ＫBS演藝大賞】中獲得新人獎（Show、variety）及最優秀獎（Show、variety）。



以上的得獎韓劇，香港觀眾可以於「黃Viu煲劇平台」收看，可以一邊煲看一邊迎兔年啦！

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