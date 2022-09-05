【分集劇情】《小女子》第二集劇情開掛、反轉不斷！仁珠發現花英的多重面孔，神秘蘭花現身之處必有命案發生！

tvN新劇《小女子》改編自美國小說家Louisa May Alcott的作品《小婦人》，講述貧窮但感情融洽的三姊妹，以各自方式對抗韓國最有錢有勢的家族的故事，由執導《黑道律師文森佐》的導演金熙元和撰寫《分手的決心》的編劇鄭瑞景合作打造。

*以下內容包含《小女子》第2集關鍵劇情！



花英的分身角色

仁珠調查花英時發現她有一個秘密SNS賬號，那裡的她住在新加坡，過著無憂無慮的富人生活。 仁珠想起花英曾告誡她會計必須有個窮酸樣，開始懷疑會計只是花英的「分身角色」，新加坡有錢人才是真正的她。



申理事的盤算

道日和仁珠一起分析花英與申理事的關係，認為兩人一直在合作貪污公司資金，而申理事之前也這樣操作過，只需把罪名全部推給小會計，自己便能帶著錢順利脫身。 申理事似乎把仁珠選為下一個「合作」對象，給她送去一雙紅色高跟鞋，而梁香淑和陳花英去世時腳上都穿著紅色高跟鞋。



仁珠問申理事是否因為花英向檢方舉報他而逼死花英，申理事匆忙間回答他會去自首坐牢，而真正的可怕勢力還在上頭。 申理事的車子不受控制地暴衝，他瞥見車窗前插著一支蘭花，頓時無力地放棄掙扎，任由車子沖下6層高樓、一命嗚呼。



代筆畫者

仁惠用貴族風格給富人同學孝琳畫像，孝琳轉眼就把畫當做自己的作品參賽獲獎。 畫室裡的仁惠不甘心地揮動鉛筆，台下為孝琳鼓掌祝賀的父母竟是仁京的懷疑對象——朴宰相夫妻。



致命蘭花

仁京約了4年前曾聯繫她的爆料者見面，然而爆料者在路上因車輛暴衝身亡，現場也有一支蘭花。



同樣的蘭花還出現在花英家裡，申理事看到它時瞬間變臉，似乎十分驚恐。 花英的腳踝上也有同款蘭花刺青，旁邊寫的數字「1022」據說是她母親去世的日子。 至此，三姐妹的際遇都顯現出與蘭花有直接或間接的關聯。



下集預告裡，仁惠說畫中躺在黑暗裡的人是「垂死的姐姐」。 仁京警告仁珠若把鉅款拿走她就會報警，仁珠無所謂地說：「我要把這些錢全花光，然後去坐牢。」



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