「原來你一直都在提醒我，其實我也是一朵花」《今日的網漫》再次金句連發，具俊英的負氣逼人落淚（EP.11）

尾聲好催淚，要和自己和解是最難最難的事情。

《今日的網漫》韓國2日播出的最新一集EP.11，勵志金句連發，句句觸動人心，再加上具俊英（南潤壽 飾）與姐姐具愛莉（徐胤雅 飾）的故事，讓許多觀眾動容不已、再次為劇掉下眼淚。

此集並沒有馬上揭曉具愛莉的死因，而是先讓具俊英對張萬哲總輯（朴浩山 飾）抱有不解。雖然具俊英雖然對張萬哲有敵意，但也不敢貿然倒戈本部長（河道權 飾）一邊。

具俊英舅舅雖然聲稱張萬哲欺騙具愛莉能轉正，才會間接導致具愛莉死亡，但從副總編石智亨（崔丹尼爾 飾）的口中能得知，張萬哲不是不讓具愛莉轉正，而是整個GINGERtoon早就面臨倒閉，當時的張萬哲和石智亨拚命請求大公司收購。

張萬哲的誠意打動了Neon代表理事（白珠熙 飾），他本來滿心歡喜能重新聘用具愛莉，卻收到了具愛莉身亡的壞消息。



從具俊英的回憶可了解他為什麼說溫心（金世正 飾）很像具愛莉，因為他們都喜愛漫畫、都愛把「加油」掛嘴邊，即使早就用盡全力……具愛莉也和溫心一樣，習慣把漫畫中的勵志台詞用便條紙抄寫下來，例如「自責不能改變任何事，能改變的只有自己的作為」、「無論是第一百次，第一百零一次或是第一萬次，只要成功了就是成功」、「原來你一直都在提醒我，其實我也是一朵花」。



具俊英看著姐姐紀錄的手帳痛哭，原來他負氣辭職不是對張萬哲，是對自己，因為舅舅一句：「如果你沒有去留學她也不會出事。」戳中了痛處。想起姐姐對自己的付出，想起姐姐總用些小紙條鼓勵自己，具俊英心裡的關卡遲遲過不去，他覺得自己在Neon網漫編輯的位置「應該是姐姐的」。



溫心抱著他痛哭，遠處姐姐的靈魂慢慢的消逝……



下集預告，具俊英重新回到了崗位，但本部長出手向媒體放消息Neon要收購YOUNGtoon，Neon剩下3個月能挽回頹勢的時間。



（註：本週《今日的網漫》在韓電視播出時間為2、3日，不過海外OTT延期至3、4日播出，第11集今晚才會上架。）

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