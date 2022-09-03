這是演技派的組合啊！「金師傅」韓石圭有望與金喜愛搭檔新劇《旋風》，兩人時隔30年再次合作！

日前，據韓媒 스포츠월드 報導：「韓石圭接到出演電視劇《旋風》（音，돌풍）的提議後，正在進行協調。」

《旋風》 是曾執筆過《黃金帝國》、《Punch》和《悄悄話》等劇朴慶秀編劇的新作，圍繞代理總統權限的國務總理展開的政治鬧劇，以青瓦台和國會議事堂爲背景，講述了具有慾望的人的故事。



韓石圭被提議飾演大韓民國國務總理兼代理總統「朴東昊」一角，他抱著打造不犯罪的國家信念，從法律界涉足政治，是掀起轟動政治界的風雲人物。此前，金喜愛也接到出演提案，有望飾演經濟副總理兼黨代表「鄭秀珍」一角。

韓石圭的作品也是一部接著一部，今年3月確定會與金瑞亨搭檔 Watcha 原創系列《今天可能有點辣》外，接下來也將拍攝《浪漫醫生金師傅3》。金喜愛在《夫妻的世界》之後，去年開始拍攝和文素利主演的《Queen Maker》，雙影后的頂級組合被視為「歷代級合作」。



特別的是...韓石圭和金喜愛曾在1992年合作過《兒子與女兒》，金喜愛還憑藉著這部劇拿下當年的「MBC演技大賞」的大賞和「百想藝術大獎」的大賞和女子最佳演技，而韓石圭只是配角，如果兩人確定合作的話，也是時隔30年再次合作呢～！



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