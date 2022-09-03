这是演技派的组合啊！「金师傅」韩石圭有望与金喜爱搭档新剧《旋风》，两人时隔30年再次合作！

日前，据韩媒 스포츠월드 报导：「韩石圭接到出演电视剧《旋风》（音，돌풍）的提议后，正在进行协调。」

《旋风》 是曾执笔过《黄金帝国》、《Punch》和《悄悄话》等剧朴庆秀编剧的新作，围绕代理总统权限的国务总理展开的政治闹剧，以青瓦台和国会议事堂爲背景，讲述了具有欲望的人的故事。



韩石圭被提议饰演大韩民国国务总理兼代理总统「朴东昊」一角，他抱著打造不犯罪的国家信念，从法律界涉足政治，是掀起轰动政治界的风云人物。此前，金喜爱也接到出演提案，有望饰演经济副总理兼党代表「郑秀珍」一角。

韩石圭的作品也是一部接著一部，今年3月确定会与金瑞亨搭档 Watcha 原创系列《今天可能有点辣》外，接下来也将拍摄《浪漫医生金师傅3》。金喜爱在《夫妻的世界》之后，去年开始拍摄和文素利主演的《Queen Maker》，双影后的顶级组合被视为「历代级合作」。



特别的是...韩石圭和金喜爱曾在1992年合作过《儿子与女儿》，金喜爱还凭藉著这部剧拿下当年的「MBC演技大赏」的大赏和「百想艺术大奖」的大赏和女子最佳演技，而韩石圭只是配角，如果两人确定合作的话，也是时隔30年再次合作呢～！



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