[分集劇情]《Good Job》俞利誤闖丁一宇秘密基地！俞利殘餘兒時記憶預告她是關鍵目擊者（EP3－4）

[有雷]搞笑搜查劇《Good Job》收視節節上升，擁有超級視力的俞利，總能在關鍵時刻幫了大忙，在她意外闖入丁一宇的秘密搜查基地後，丁一宇決定將她收編為固定合作夥伴。俞利腦中總浮現自己兒時看到的影像，似乎用超級視力從遠方目睹了一個殺人現場……

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《Good Job》殷強集團會長殷善宇（丁一宇飾）仍緊追與母親命案相關的關鍵項鍊去向，而生死未卜的女演員吳雅拉成為善宇追查的目標。吳雅拉熱心公益並定期捐助醫院病童，於是善宇與世蘿（俞利飾）兩人假扮新婚夫婦入住醫院，就近調查醫院中可能與此事件相關的人。發現吳雅拉特別關心其中一位病童韓星，以及一位行徑詭異的護理師。



三人尾隨護理師，也發現了吳雅拉並未遇害，並且正要帶著韓星出國治療，善宇追問為何「女王的眼淚」項鍊會出現在她家，原來她為了報復在她生下孩子後騙她孩子已死亡的男人，而拿走了這條項鍊想作為威脅，不料家中遭竊。她的孩子韓星兒時就被送往育幼院，卻遇見了會虐待他的父親，令吳雅拉心痛不已。吳雅拉急著帶韓星上飛機，卻始終不願透露孩子的生父是誰，只在臨走前告訴善宇「小心身邊的姜泰俊」。

世蘿終於了解善宇一直沒有放棄追查項鍊去向，是為了解開母親死亡的真相，而誤打誤撞闖入了善宇跟楊鎮慕律師（音文碩飾）的秘密基地，善宇決定正式聘請她成為團隊成員，但在正式上班的第一天，世蘿竟然就失聯了，善宇與鎮慕甚至拜訪到世蘿成長的育幼院，發現她有可能獨自前往營救即將離開育幼院獨立生活的妹妹秀雅。



幸好善宇與楊鎮慕又再度擬定作戰計畫，雖然暫時解除了危機嚇跑了歹徒，但秀雅仍被他們帶走了。世蘿在緊急狀況下一直使用著自己的超級視力，卻因時間過長而體力不支。世蘿看到了善宇兒時與母親的合照，覺得照片中的女子相當面熟，腦中也總浮現小時候她所目睹的驚悚畫面，她口中的天使阿姨是否就是會長善宇的母親呢？



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