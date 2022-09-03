炫彬分享成為「準爸爸」的心情！還親自認證與孫藝真有夫妻臉，這原因太閃太甜啦♥

炫彬、柳海真、潤娥、陳善圭、丹尼爾·海尼是《機密同盟2》（港譯：秘密任務2）的主演。
電影講述爲了抓捕全球犯罪組織而再次相遇的北韓刑警「任鐵零」和韓國刑警「姜鎮泰」，再加上新面孔海外派聯邦調查局特工「傑克」，以各自的目的團結在一起的刑警們，進行不可預測的三角共助調查。
近日的採訪中，炫彬也被問到結婚後發生的變化時，他表示：「作爲演員都一樣。拋開個人問題不說，今後我想在努力製作的作品中，將我能發揮的作用一直努力到最後，其他工作也會認真準備。」
對於成爲準爸爸的心情時，炫彬說：「現在還不敢相信，問了周圍的人，說是要親眼看到孩子的一瞬間才有實感，我也這麼認為。」接著他補充道：「（孫藝真懷孕）因為是莫大的祝福，所以懷著開心的心情等待著。」
此前，炫彬＆孫藝真連笑眼都很像的對比照，在網路上引起大家的熱烈關注，炫彬本人也認證：「我也看到那個了！真的是那樣子，我也不知道是不是因為看她笑的樣子看多了，所以就變像了，（和藝真）好像是越來越像了呢！」這對夫妻真的太閃太甜啦>///< 也期待小寶寶出生，一定會長得超可愛吧！
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