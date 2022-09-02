中殿娘娘金惠秀霸气回归小萤幕《雨伞》10月即将首播！雨中为世子撑伞唯美海报剧照公开

实力派演员金惠秀时隔20年再度演出历史电视剧，将在10月透过tvN周末剧《雨伞》回归小萤幕，她将成为中殿娘娘，不顾自己淋湿为世子撑伞的样子满满母爱。
即将於10月首播的tvN新历史剧《雨伞》，以雨伞的古称为剧名，母亲为了孩子可以抛弃自己的品味气质，为了这些闯祸精王子们，将展开一段王室教育战争。由金惠秀饰演中殿娘娘林华玲一角，令大家期待她继《少年法庭》后又一精彩作品。从特写海报看得出金惠秀的霸气眼神，剧本阅读的片段中也有她发怒的桥段，剧情内容令人好奇。
而在另一版本的海报中，金惠秀则在雨中为年幼的世子撑著伞，不顾自己的身体已经淋湿，展现出满满母爱。而这暴雨以及深深的宫阙也代表著这对母子即将面对的苦难与逆境，也暗示著海报里淋著雨的中殿娘娘，无论如何都会牺牲自己来守护自己的孩子。两张截然不同的风格海报令人期待金惠秀所演出的中殿，对儿宠溺对外刚强的性格表现。
《雨伞》将呈现宫中特别的教育以及这些妈妈们的争斗，除了金惠秀饰演中殿娘娘，更有饰演大妃娘娘的金海淑，以及饰演王的崔元英等演技派演员们共同合作，拥有霸气领袖风范的中殿，却必须守护爱闯祸的孩子们，金惠秀也对自己所饰演的华玲一角表示，是一位拥有强大的爱的人物，为了守护子女可以风雨无阻，在那样的时代她比任何人都清醒又直观，行动果决，时而幽默风趣。也相当有自信大家会喜欢这部作品《雨伞》。
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