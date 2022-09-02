「我的男朋友從地球上消失了！」全汝彬＋NaNa＋李東輝新劇《Glitch》10月7日上線公開！

Netflix平台即將推出的新型科幻電視劇《Glitch》，屬於外星科幻類作品，由全汝彬、NaNa與李東輝共同主演，將於10月7日正式上線，全片共16集。

電視劇《Glitch》描述能夠看得見外星人的女子智孝（全汝彬飾）以及在追蹤外星人的網紅寶拉（NaNa飾），為了尋找突然人間蒸發的智孝男友，而越來越靠近這所謂「未確認」的謎團真相，相當科幻充滿想像力的作品。而《Glitch》字面上的意思則是小差錯、小故障，或是干擾電波的意思，看全汝彬如何利用自己看得見外星人的超能力，尋找消失的男友。



劇中最重要的應該是兩位女主角。全汝彬曾演出許多作品，包含電影《超「人」氣動物園》，最近也在人氣電影《外星+人》中特別出演第一位登場的古代女子，電視劇作品令人印象深刻的則是《黑道律師文森佐》，以及最近許多觀眾們正在期待的韓版《想見你》（《走進你的時間裡》）。演技以備受肯定，本次她將飾演看得見外星人但卻時常假裝看不到，平平凡凡生活的洪智孝，如何找回論及婚嫁的男朋友？



而曾在電視劇《傲骨賢妻》與《出師表》，以及電影《騙徒》中表現出色外型姣好的NaNa，將演出愛追蹤神秘無解科幻現象的網紅直播主，也是智孝從小的好朋友寶拉，她將如何協助智孝？兩位好友曾因兒時智孝的短暫失蹤而疏遠，現在卻又因智孝男友的離奇失蹤而再度攜手合作，讓大家一同期待出現在她們平凡生活中的小差錯《Glitch》！10月7日即將公開。

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