【專訪】《說出你的願望》催淚談希望：池昌旭夢想騎電單車環遊世界；秀英想嘗試動作片！

由池昌旭、崔秀英和成東鎰主演的韓劇《說出你的願望》自播出後，催淚又療癒的劇情引人追看；男女主角池昌旭和秀英最近接受了「黃Viu煲劇平台」越洋專訪，除了分享拍攝《說出你的願望》的點滴，秀英還表示希望將來可以挑戰演出動作片，相信SONE必定超期待！

有留意韓劇的觀眾不難知道池昌旭近年的作品種類由動作到浪漫喜劇都有，今次在劇中飾演的「尹僑萊」感情豐富，他坦言過往從未展現過這一面，「做了很多精神上的準備讓自己理解尹僑萊的感受，加上爲了更好地傳達，和導演進行了很多商議。」劇中的資深演員成東鎰對他有相當大的幫助，「前輩十分照顧我，有時互相開玩笑。在拍攝過程中，關係既像拍檔又像是朋友。」



池昌旭不經不覺出道將近17年，他直言對演戲的想法跟以往有很大的變化，「年輕時演技領域的競爭非常激烈，因此我不能懶散。相反現在自己感覺更安心，可以從多角度思考角色，和導演、拍檔一起討論拍攝。」至於接下來的計劃，池昌旭希望可以嘗試騎電單車環遊世界，感受一下自由自在。



至於最近慶祝少女時代出道15周年的秀英，近年轉戰戲劇圈有亮眼的表現。在《說出你的願望》中，秀英首次飾演護士，她不諱言拍攝前下了不少苦功，觀摩了不少紀錄片，「臨終關懷病房相關紀錄片比想像中多，跟普通醫學紀錄片不同，場景不是爲了救活而去的醫院，而是爲了度過人生最後階段的醫院。」



秀英表示「徐妍珠」一角難度甚高，苦惱應以怎樣的情緒面對，「因爲是關於死亡的故事，這題材可能很沉重，但劇集本身就是溫暖、講述希望，結果和前輩們都是開心地拍攝。」講到最深刻的場面，秀英認為是音樂劇的一幕：「因爲那一場是滿足願望、實現夢想的場口，有很多演員一同出演，印象難忘。」今次劇中有不少動作戲，秀英笑言為此做了不少訓練，如今正好保持狀態，讓日後可挑戰更多的動作演出。



Viu Original原創催淚韓劇《說出你的願望》以荷蘭某基金會旨在實現癌末患者最後心願的真實事件為發想，講述對於人生沒有希望的尹僑萊（池昌旭飾）為履行社會服務令而走進臨終關懷醫院服務，因而結識了性格開朗的護士徐妍珠（秀英飾）和熱血志工班長姜泰植（成東鎰飾）；經歷一次又一次的深刻接觸、滿足了無數病患的臨終遺願，僑萊改變了對於生命的看法，從而獲得再次活著的勇氣。劇集逢星期三、四晚上十時在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。



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