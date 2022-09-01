9月新劇多達13部！「演技派」金高銀、李昇基、李世榮、朴敏英、南宮珉回歸，還有漫改劇《金湯匙》！

送走了一波韓劇後，又要迎來新的一波啦！9月真的有超多新劇要播出，大家接下來準備要追什麼呢？
＊wavve《危機的X》：權相佑、成東鎰、林世美、李伊庚、朴真珠主演，9月2日播出
講述自認平凡的「a大叔」，卻在某天體認到自己成了雷擊乞丐，而且身體已老化不如以往，覺悟的他開始拚命生活，是部描述尋常人心酸的現實喜劇。
＊tvN《小女子》：金高銀、南志鉉、朴持厚、魏嘏雋（魏河俊）主演，9月3日播出
以家境清寒的三姐妹作為展開，講述她們面對「金錢」這個人生議題時，各自如何以不同的方式對抗權勢滔天、韓國最富有的財閥家庭。
＊KBS《依法相愛吧》：李昇基、李世榮主演，9月5日播出
改編自同名網路小說和網路漫畫，講述被稱為怪物天才的前職檢察官，現為建築主的「金正浩」，與17年知己的四次元律師「金宥利」，在法律事務所兼咖啡廳的「Law Cafe」店裡展開了一場心動指數最高的法律界羅曼史。
＊Kakao TV《偶然的田園日記》：朴秀英（Joy）、秋英宇、白成哲主演，9月5日播出
講述一名獸醫心不甘情不願地從大城市搬到鄉下，他在那裡遇見一位女警，她是小鎮裡的人氣王卻懷著一個秘密，兩人在溫暖農村氛圍中互相撫慰傷痛，上演治癒田園羅曼史。
＊Netflix《毒梟聖徒》：河正宇、黃晸玟、朴海秀、趙宇鎮、柳演錫主演，9月9日上線
改編自真實的國際緝毒行動，講述韓國企業家姜仁久，在別無選擇下只能冒著生命危險加入國家情報院的秘密任務，前往蘇利南逮捕大毒梟全耀煥的故事。
＊tvN《精神教練諸葛吉》：鄭宇、李瑜美、權律、朴世榮主演，9月12日播出
講述因故被永久除名的國家代表出身的跆拳道選手，回歸擔任國家代表精神教練，對抗勝利者獨佔的不合理世界，展開真正勝負的死守精神體育類電視劇。
＊tvN《Blind》：玉澤演、河錫辰、鄭恩地主演，9月16日播出
講述因懷有冤屈的受害者們，與對於不實的真相睜一隻眼閉一隻眼的加害者們的故事，並以刑警、法官、社會工作者以及陪審員作為故事中心。
＊tvN《月水金火木土》：朴敏英、高庚杓、金宰永主演，9月21日播出
講述為了完美的不婚而成為契約婚姻大師崔尚恩，以及與「月水金」這位神秘的長期顧客、「火木土」這位超級巨星新客戶，所展開令人心動的愛情故事。
＊wavve《青春選擇題》：徐志焄、蘇珠妍、金旻奎、姜惠元、尹賢秀主演，9月21日播出
改編自網路漫畫《戀愛的季節》，以一年四季為設定，每個季節都有不同的主角登場，描寫當下青少年的苦惱、糾結、成長。
＊MBC《金湯匙》：陸星材、李鍾元、鄭彩娟、妍雨主演，9月23日播出
改編自同名網路漫畫，講述土湯匙出身的少年「李承天」在偶然下和在路邊擺設攤位的神秘老婆婆用三萬韓元購買了能夠交換父母的金湯匙，用它到出身富裕的同齡好友「黃泰勇」家中吃三次飯，與其交換了身分，成為後天金湯匙的人生冒險故事。
＊SBS《千元律師》：南宮珉、金智恩、崔代勳、李德華、朴真宇主演，9月23日播出
劇情講述委託費僅收一千韓元，但實力卻非常強的「千元律師」千智勳，與有錢的不法之徒、身價不斐的律師們對抗的痛快法庭劇。
＊KBS《三兄妹要勇敢》：李荷娜、林周煥、王嬪娜、金昭誾、李太成、金承洙、李有鎮主演，9月24日播出
講述韓式家庭「愛情與戰爭」的故事，作為家中長女不得不為了家庭而作出讓步，以及身為長子成為娛樂圈頂級明星賺錢養家的兩人相遇後相愛的故事。
＊JTBC《The Empire：法之帝國》：金宣兒、安在旭、李美淑主演，9月24日播出
描述在法律築起的銅牆鐵壁中，堅守著慾望及偽善的生活，這些人物不為人知的秘密即將曝光，使其陷入醜聞風暴。
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