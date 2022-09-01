9月新剧多达13部！「演技派」金高银、李升基、李世荣、朴敏英、南宫珉回归，还有漫改剧《金汤匙》！

送走了一波韩剧后，又要迎来新的一波啦！9月真的有超多新剧要播出，大家接下来准备要追什么呢？

＊wavve《危机的X》：权相佑、成东镒、林世美、李伊庚、朴真珠主演，9月2日播出

讲述自认平凡的「a大叔」，却在某天体认到自己成了雷击乞丐，而且身体已老化不如以往，觉悟的他开始拚命生活，是部描述寻常人心酸的现实喜剧。



＊tvN《小女子》：金高银、南志铉、朴持厚、魏嘏隽（魏河俊）主演，9月3日播出

以家境清寒的三姐妹作为展开，讲述她们面对「金钱」这个人生议题时，各自如何以不同的方式对抗权势滔天、韩国最富有的财阀家庭。



＊KBS《依法相爱吧》：李升基、李世荣主演，9月5日播出

改编自同名网路小说和网路漫画，讲述被称为怪物天才的前职检察官，现为建筑主的「金正浩」，与17年知己的四次元律师「金宥利」，在法律事务所兼咖啡厅的「Law Cafe」店里展开了一场心动指数最高的法律界罗曼史。



＊Kakao TV《偶然的田园日记》：朴秀英（Joy）、秋英宇、白成哲主演，9月5日播出

讲述一名兽医心不甘情不愿地从大城市搬到乡下，他在那里遇见一位女警，她是小镇里的人气王却怀著一个秘密，两人在温暖农村氛围中互相抚慰伤痛，上演治愈田园罗曼史。



＊Netflix《毒枭圣徒》：河正宇、黄晸玟、朴海秀、赵宇镇、柳演锡主演，9月9日上线

改编自真实的国际缉毒行动，讲述韩国企业家姜仁久，在别无选择下只能冒著生命危险加入国家情报院的秘密任务，前往苏利南逮捕大毒枭全耀焕的故事。



＊tvN《精神教练诸葛吉》：郑宇、李瑜美、权律、朴世荣主演，9月12日播出

讲述因故被永久除名的国家代表出身的跆拳道选手，回归担任国家代表精神教练，对抗胜利者独占的不合理世界，展开真正胜负的死守精神体育类电视剧。



＊tvN《Blind》：玉泽演、河锡辰、郑恩地主演，9月16日播出

讲述因怀有冤屈的受害者们，与对於不实的真相睁一只眼闭一只眼的加害者们的故事，并以刑警、法官、社会工作者以及陪审员作为故事中心。



＊tvN《月水金火木土》：朴敏英、高庚杓、金宰永主演，9月21日播出

讲述为了完美的不婚而成为契约婚姻大师崔尚恩，以及与「月水金」这位神秘的长期顾客、「火木土」这位超级巨星新客户，所展开令人心动的爱情故事。



＊wavve《青春选择题》：徐志焄、苏珠妍、金旻奎、姜惠元、尹贤秀主演，9月21日播出

改编自网路漫画《恋爱的季节》，以一年四季为设定，每个季节都有不同的主角登场，描写当下青少年的苦恼、纠结、成长。



＊MBC《金汤匙》：陆星材、李钟元、郑彩娟、妍雨主演，9月23日播出

改编自同名网路漫画，讲述土汤匙出身的少年「李承天」在偶然下和在路边摆设摊位的神秘老婆婆用三万韩元购买了能够交换父母的金汤匙，用它到出身富裕的同龄好友「黄泰勇」家中吃三次饭，与其交换了身分，成为后天金汤匙的人生冒险故事。



＊SBS《千元律师》：南宫珉、金智恩、崔代勋、李德华、朴真宇主演，9月23日播出

剧情讲述委托费仅收一千韩元，但实力却非常强的「千元律师」千智勋，与有钱的不法之徒、身价不斐的律师们对抗的痛快法庭剧。



＊KBS《三兄妹要勇敢》：李荷娜、林周焕、王嫔娜、金昭誾、李太成、金承洙、李有镇主演，9月24日播出

讲述韩式家庭「爱情与战争」的故事，作为家中长女不得不为了家庭而作出让步，以及身为长子成为娱乐圈顶级明星赚钱养家的两人相遇后相爱的故事。



＊JTBC《The Empire：法之帝国》：金宣儿、安在旭、李美淑主演，9月24日播出

描述在法律筑起的铜墙铁壁中，坚守著欲望及伪善的生活，这些人物不为人知的秘密即将曝光，使其陷入丑闻风暴。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻