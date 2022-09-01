【分集劇情】《說出你的願望》僑萊半夢半醒間說出心底話！泰植透露卸任班長原因引心酸（ep.7）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的危險青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第7集裡兩位志工的故事要準備好紙巾T^T

*以下內容包含《說出你的願望》第7集關鍵劇情！



淋雨後的告白

僑萊擔心妍珠被野豬襲擊，冒雨跑進後山，結果妍珠只是去運動訓練，只有僑萊被雷聲嚇得半死XD兩人一起把餓死的小野豬下葬，感歎父母犯的錯不該連累小孩。 回來後僑萊感冒發燒，半夢半醒間對妍珠告白「我喜歡妳」、第二天卻不記得，妍珠調皮地表示他什麼也沒說。

楊醫生送妍珠禮物、繼續追求她，醫院志工也都看好這一對。 僑萊誤以為來做志工的妍珠哥哥跟他一樣是罪犯，令妍珠哥哥也站在楊醫生一邊。 可憐的僑萊啊XD



403號病房

泰植終於對僑萊說起自己的過往。 他原本為懲罰自己而露宿街頭，因肺癌來醫院的路上跳河但被志工們救下。 病情得到控製後，泰植想讓撿回來的餘生更有價值，於是加入精靈團隊; 而為了避免大家覺得他是病人，所以秘密地在403號房接受治療。 如今癌症復發，所以即便假裝受傷也希望僑萊留下，好接替他擔任班長。

僑萊問現在403號房的人是誰，泰植一臉驚訝，似乎完全不知情，前去查看時發現門鎖被換了密碼。 這時，躺在房間內的病人突然睜開雙眼！



忘記丈夫的妻子

清潔工崔德子說回家一個人無事可做，一旁的義工黃次勇露出異樣表情。 德子路遇鄰居發現自己不記得說過的話，回家後又看到貼了很多提醒用的memo。 次勇尾隨她進入家門，把冰箱上滿當當的照片和memo指給她看：原來兩人是夫妻，但德子每天醒來都會忘記這件事。 德子自責居然忘記了老伴、跌坐在地上哭泣，次勇輕拍愛妻的肩膀給予安慰。 德子歉疚地對丈夫鞠躬：「謝謝你，明天也多勞煩你了。」 夫妻抱在一起哭泣，令人心疼不已。



下集預告裡，精靈團隊齊聚在一起，妍珠說「那是姜班長一直在準備的事情」，僑萊眼眶泛紅。 凖京繼續尋找僑萊，望著妍珠若有所思; 僑萊剛跟妍珠說「我更喜歡妳」，就被醫院志工告知女朋友曾來找他，笑容瞬間凝固。《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



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