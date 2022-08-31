結識17年的珍貴友誼！韓孝周作客李昇基YouTube頻道聊真心話：「有一起變老、從事同樣工作的朋友很珍貴」

太喜歡這兩位啦！雖然很少再有工作上的合作，但都在各自的崗位發光發熱、為彼此應援♥

韓孝周近期作客昇基YouTube頻道「HUMANMADE」的單元「HUMAN TABLE」，一邊享用料理也享受音樂，過程中也聊到了關於演藝生涯的真心話。



「HUMANMADE」是李昇基與燒烤專長的廚師劉勇旭所長一起經營的頻道，在「HUMAN TABLE」單元裡，李昇基和劉永旭會一同製作燒烤料理，並邀請藝人朋友享用。第一季最後一位客人即韓孝周。

劉永旭問起裡昇基和韓孝周如何相識的，李昇基娓娓道來：「大家都以為我和韓孝周是‎《燦爛的遺產》‎（2009）才認識的，但在這之前，我們一起演了情境喜劇《Nonstop 5》。」原來，李昇基和韓孝周早在2005年就合作過，當時因為都是東國大學同屆同學而變熟，友誼至今已17年。

兩人雖然友誼長存，不過雙方都很忙，又因為疫情的關係已近2年沒見面，上次見面已是2020年8月拍攝的《首爾鄉巴佬》‎。久違不見，韓孝周覺得李昇基有所變化，從神情可以看出工作上比較享受，「很喜歡現在的你」。



李昇基也覺得韓孝周變了，說她在20代中後半的時候很拚命、很辛苦，而現在可以看出工作上比較放鬆，韓孝周回答：「現在在拍攝現場確實比較自在，有了一般人有的那種從容，工作讓我覺得很有趣。」

李昇基舉例韓孝周近期演的《Hapiness》（毒樓）演技，說她表演有種勇往直前的感覺，韓孝周說：「可能是長時間工作下來得到得到的禮物吧！」表示自己確實不像以前那樣每句台詞都要煩惱如何詮釋，但現在比較單純、表演上比較能夠直接反應。



李昇基回顧起生涯感慨的說：「那些20代曾是我競爭對手的人，到了30代都還在，那些人都成了我的同志，讓我覺得很感激，韓孝周就是裡面撐得最好的人。」

韓孝周也說：「我們雖然不能常見面，但有長時間從事同個工作又同年齡，看著對方成長，隨著時間累積，都成了我們的過去及回憶。有一起變老、從事同樣工作的朋友，你的存在對我來說是很珍貴的。」



李昇基特別提醒韓孝周要時常「稱讚自己」、「安慰自己」，此話似乎戳中了韓孝周的心思，臉上表情顯得些許感傷。不過這場聚會還是以歡笑收場，用韓孝周的高歌結尾。



▼完整影片（李昇基也照慣例開啟小型演唱會獻唱！）





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