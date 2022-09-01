[花絮片]《黑話律師》李鍾碩入戲太深〜見劇中愛妻潤娥就淚眼汪汪！導演只好喊卡

[花絮片]《黑話律師》播出已10集，每一集反轉的劇情，也讓觀眾們不斷更換心目中所懷疑的Big Mouse到底是誰。劇中愛得辛苦的李鍾碩以及潤娥，雖是夫妻卻少有同框畫面，在上一集兩人終於在監獄上演愛的抱抱，李鍾碩面對潤娥，台詞說著說著卻不自覺難過得眼淚快流出來！

高人氣韓劇《黑話律師》劇情已進入末端高潮，對於大家所關注的Big Mouse始終尚未露出真面目，而李鍾碩及潤娥這對夫妻也展開新的合作計畫。在第10集潤娥也與李鍾碩在獄中重逢，面對著小跑步奔向自己獻上抱抱的潤娥，李鍾碩所設定的情緒是驚喜卻又為她擔心，她自作主張來到監獄應徵護士，李鍾碩擔心她身處危險，說著台詞真情流露，淚水在眼眶中打轉，被導演喊卡，要他先擦擦眼淚再繼續，潤娥見狀也大喊「別哭嘛〜」，李鍾碩則邊擦淚邊說「太傷心了」，畫面相當可愛。



而這對夫妻還有一場可愛戲碼，是李鍾碩故意從潤娥後方接近嚇了她一跳，台詞則是表示以後每天下班要她別落單，自己會陪她走到停車場。不過李鍾碩在說台詞時吃了NG，不斷自我提醒強調下次別在念錯，好不容易終於OK卻因為後方不明亮光而又要再來一次。潤娥也有不確定台詞的時候，她露出懷疑眼神向工作人員發問，大家趕緊說出正解，讓這場戲順利完成。



花絮長達7分鐘，也可看出現場的拍攝氣氛很融洽，雖然是在寒冷天氣以及有點暗暗的監獄中拍攝，就連劇中總是非常嚴肅以及充滿心機的典獄長，其實鏡頭外都非常溫和有禮，期待週五晚上的新劇情！



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