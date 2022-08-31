全家都是學霸！宋仲基妹妹獲首爾大學醫學博士，三兄妹合照公開

宋仲基三兄妹分別就讀於成均館大學、首爾大學、北京大學，真的太強了吧~

昨日宋仲基的哥哥宋承基在SNS上PO出一則炫耀文，慶祝妹妹從首爾大學醫學系博士班畢業。 宋承基分享三兄妹小時候和昨日畢業典禮上的合照，留言說：「曾經是小不點的我們老幺，呀~我們家也有博士了，好厲害。」 並加上hashtag「#老么妹妹 #博士生 #首爾大學博士 #是炫耀文無誤kkk」

照片中宋仲基穿黑色T恤戴白色棒球帽，手裡拿著推測是送給妹妹的鮮花，站在穿學位服的妹妹身邊，微笑著望向鏡頭。



宋仲基還在限時動態「直播」參加妹妹畢業典禮全過程，包括校園風景、典禮現場、頒發證書的瞬間等等，更透露妹妹不僅是首爾大學、更是最難考的醫學系博士，讓人感受到作為大哥的自豪：



其實宋仲基三兄妹都有超強學歷：哥哥曾在北京大學留學7年，通曉中文; 妹妹曾留學加拿大，返韓後就讀首爾大學; 宋仲基本人則是以全國前十的成績考入成均館大學，雙主修企業管理系和新聞放送系，同時擔任大學廣播員和新聞放送社團團長。

韓國網友紛紛為這一家人的優秀而驚歎：「完全是精英基因之家」、「宋仲基的顏值好像突變了」、「妹妹之前也上過電視」、「宋仲基顏值第一，妹妹智能第一」、「宋仲基會不會給妹妹買座樓或者開一間醫院」、「他們的父母真的擁有世上一切了」。



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