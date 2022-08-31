全家都是学霸！宋仲基妹妹获首尔大学医学博士，三兄妹合照公开

宋仲基三兄妹分别就读於成均馆大学、首尔大学、北京大学，真的太强了吧~

昨日宋仲基的哥哥宋承基在SNS上PO出一则炫耀文，庆祝妹妹从首尔大学医学系博士班毕业。 宋承基分享三兄妹小时候和昨日毕业典礼上的合照，留言说：「曾经是小不点的我们老幺，呀~我们家也有博士了，好厉害。」 并加上hashtag「#老么妹妹 #博士生 #首尔大学博士 #是炫耀文无误kkk」

照片中宋仲基穿黑色T恤戴白色棒球帽，手里拿著推测是送给妹妹的鲜花，站在穿学位服的妹妹身边，微笑著望向镜头。



宋仲基还在限时动态「直播」参加妹妹毕业典礼全过程，包括校园风景、典礼现场、颁发证书的瞬间等等，更透露妹妹不仅是首尔大学、更是最难考的医学系博士，让人感受到作为大哥的自豪：



其实宋仲基三兄妹都有超强学历：哥哥曾在北京大学留学7年，通晓中文; 妹妹曾留学加拿大，返韩后就读首尔大学; 宋仲基本人则是以全国前十的成绩考入成均馆大学，双主修企业管理系和新闻放送系，同时担任大学广播员和新闻放送社团团长。

韩国网友纷纷为这一家人的优秀而惊叹：「完全是精英基因之家」、「宋仲基的颜值好像突变了」、「妹妹之前也上过电视」、「宋仲基颜值第一，妹妹智能第一」、「宋仲基会不会给妹妹买座楼或者开一间医院」、「他们的父母真的拥有世上一切了」。



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