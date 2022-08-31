這是粉絲們的心聲吧！看到專輯又有SM廣告紙，Key露出嫌棄表情：「噢嗚！以後能不能別塞進專輯裡了」

SHINee 成員 Key 在30日發行第二張SOLO專輯《Gasoline》。

同名主打歌是一首嘻哈舞曲，由 Key 親自參與作詞，向屬於自己的道路勇往直前的樣子，比喻爲汽油的爆發性火力，展現他充滿自信和抱負。他在發佈會上也提到：「我認為我的工作是選擇好的音樂，和歌迷分享好音樂。我想聽人們說『 Key 有很多洞察力』、『他的音樂值得買，值得聽』。」



Key 在直播中拆了自己的專輯，結果...專輯中又出現SM的廣告紙，也讓他皺著眉頭碎念：「噢嗚！這廣告紙...以後能不能別塞這東西進專輯裡了。」這也讓粉絲們紛紛表示：「換成明信片或小卡不行嗎」、「永遠一針見血的 Key 」、「好好笑」、「太中肯了」、「多兩張小卡會更感謝」、「我連拆專輯的表情都跟他一模一樣」、「SM甚至會漏掉小卡，也不會漏掉廣告紙」等等。

모든 슴덕 통합 시키는 발언 pic.twitter.com/8xtnxnSa8v — 주부 (@s_tock_rich) August 30, 2022

而 Key 這張專輯實體真的就像錄影帶 Concept，完美重現八九十年代的感性，讓不少網友也都表示想買來收藏呢！



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