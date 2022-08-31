多產演員崔代勳！從《非常律師禹英禑》的難搞上司變身《千元律師》檢察官！

作品多多並且超有存在感的演員崔代勳，日前從《Insider》中的菁英囚犯「南大門」，到《非常律師禹英禑》最終兩集暫代姜其永工作的難搞律師上司「張勝准律師」，最近還出現在熱播電視劇《模範刑警2》中的「千尚宇」一角，接下來他更將演出《千元律師》中名門之後的檢察官「徐敏赫」。

SBS新劇《千元律師》由南宮珉與金芝恩主演，描述不看酬勞而專門幫弱勢受害者對抗蠻橫的有錢人以及收費超高的律師們，是一部痛快的法庭對抗劇。崔代勳在劇中的新造型劇照也隨之公開，他的角色「徐敏赫」是出身於法律界皇室家族的「江南小孩」檢察官，2年美國研修後歸國，將與單戀的白瑪莉（金芝恩飾）結婚。他與能力很強的千智勳（南宮珉飾）是同期同學，見到千智勳總讓徐敏赫有種玻璃心，想跟千智勳比較但總是成為他手下敗將的感覺。



從劇照中可看出崔代勳髮型較短，不管在法庭上或是審訊室裡露出了相當犀利的眼神，感覺能夠讓對面的嫌疑人備感壓迫，而另一張照片中則看到他似乎坐在戶外的露天咖啡座，享受著午後的陽光，有種富二代的悠閒享受。崔代勳也表示他將在《千元律師》展現出「富家的溫室花朵」的一面，期待大家喜愛這次的作品。



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