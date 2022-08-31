《機密同盟2》非公開試映會炫彬開唱：這嗓音也太有磁性了吧～短短幾句根本聽不夠！

男神炫彬開口唱歌，簡直能迷暈大批粉絲。

炫彬和柳海珍攜手主演的電影《機密同盟2》即將上映。 日前劇組主創在首爾市內的某電影院舉辦了非公開小型試映會，炫彬的亮相引來陣陣歡呼聲。他用磁性嗓音和觀眾們打招呼，親切問候「大家來的路上下雨了嗎？ 感謝大家前來」。又稱時隔5年再次以「任鐵零」角色示人，且看到現場座無虛席非常感動。最後情緒高昂地男神還唱起了歌曲，用溫柔的歌聲辭別觀眾。



《機密同盟2》是2017年電影《機密同盟》（共助）的續集電影，炫彬延續前作北韓特種精銳部隊出身、派去韓國執行任務的「北韓刑警任鐵零」身份，再次與柳海真、潤娥組成「鐵三角」繼續互幫互助，同時續集裡還加入新面孔Daniel Henney、 陳善圭，多名演技派合體飆戲，讓粉絲超期待「任鐵零」與韓國刑警姜鎮泰（柳海真 飾）、美國FBI探員傑克（Daniel Henney 飾）組成的新「三角同盟」之間的精彩火花。



此外，《機密同盟2》將於9月7日正式在韓國上映。

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