《朝鮮精神科醫師劉世豐》收視火熱：金旻載學針灸苦練醫術，也自認是金香起的粉絲！

有別於一般史劇，由金旻載、金香起和金相慶主演的古裝韓劇《朝鮮精神科醫師劉世豐》集醫療與追兇元素於一身，新穎劇種不但引人入勝，而且以單元式的劇情展開故事，節奏更為明快，因而刺激收視節節上升、穩坐同時段節目收視冠軍，還成為本季最具話題的古裝韓劇之一！

金旻載過去曾於《浪漫醫生金師傅》飾演護士，今次不但從現代穿越到古代，還升呢天才內醫院醫師，為此他特地在開拍前苦練「醫術」：「劉世豐是首席針醫，所以我有去真正的中醫診所嘗試施針，也看了很多人體解剖圖，努力背熟所有穴位。」久未接拍史劇的金香起也坦言，開拍初期非常緊張：「對於古裝劇要使用的語氣和用字、還有穿古裝的感覺，這部分我有點生疏，幸好跟演員們拍攝得很順利。」她還透露私下相約旻載「練功」：「我也有學施針，會跟世豐一起練習呢！」



至於拍攝現場的「氣氛擔當」，金旻載和金香起不約而同大讚前輩金相慶是笑聲製造機，三人的濃厚默契也在劇集發布會上表露無遺！除了金香起形容旻載是「靈魂伴侶」、男方回敬拍檔是「互相引路的北極星」外，金旻載還自認是金香起的粉絲：「她演得太好了，所以輪到我演出時，我總是失魂地看著她，漸漸就變成她的粉絲了！」金相慶也笑謂金香起是他拍攝時的最大動力，更會擔心她吃不飽，父愛爆棚！早前導演朴元國曾於記招上透露，《朝鮮精神科醫師劉世豐》將以「季」為單位製作，未來希望描寫更多桂樹村患者的故事，讓人更好奇三位主演接下來的故事發展！



《朝鮮精神科醫師劉世豐》講述擁有超凡施針術的帥氣宮廷內醫院醫師劉世豐（金旻載飾），某日意外捲入不明陰謀後，遭驅逐至怪異卻美麗的桂樹村；他與同村寡婦徐恩宇（金香起飾）和古怪醫生桂之韓（金相慶飾）相遇後，三人以不下於偵探的推理能力，追蹤病患的心病並給予溫馨處方，劉世豐也逐漸成為真正的「心醫」。劇集逢星期一、二深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。



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