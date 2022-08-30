《朝鲜精神科医师刘世丰》收视火热：金旻载学针灸苦练医术，也自认是金香起的粉丝！

有别於一般史剧，由金旻载、金香起和金相庆主演的古装韩剧《朝鲜精神科医师刘世丰》集医疗与追凶元素於一身，新颖剧种不但引人入胜，而且以单元式的剧情展开故事，节奏更为明快，因而刺激收视节节上升、稳坐同时段节目收视冠军，还成为本季最具话题的古装韩剧之一！

金旻载过去曾於《浪漫医生金师傅》饰演护士，今次不但从现代穿越到古代，还升呢天才内医院医师，为此他特地在开拍前苦练「医术」：「刘世丰是首席针医，所以我有去真正的中医诊所尝试施针，也看了很多人体解剖图，努力背熟所有穴位。」久未接拍史剧的金香起也坦言，开拍初期非常紧张：「对於古装剧要使用的语气和用字、还有穿古装的感觉，这部分我有点生疏，幸好跟演员们拍摄得很顺利。」她还透露私下相约旻载「练功」：「我也有学施针，会跟世丰一起练习呢！」



至於拍摄现场的「气氛担当」，金旻载和金香起不约而同大赞前辈金相庆是笑声制造机，三人的浓厚默契也在剧集发布会上表露无遗！除了金香起形容旻载是「灵魂伴侣」、男方回敬拍档是「互相引路的北极星」外，金旻载还自认是金香起的粉丝：「她演得太好了，所以轮到我演出时，我总是失魂地看著她，渐渐就变成她的粉丝了！」金相庆也笑谓金香起是他拍摄时的最大动力，更会担心她吃不饱，父爱爆棚！早前导演朴元国曾於记招上透露，《朝鲜精神科医师刘世丰》将以「季」为单位制作，未来希望描写更多桂树村患者的故事，让人更好奇三位主演接下来的故事发展！



《朝鲜精神科医师刘世丰》讲述拥有超凡施针术的帅气宫廷内医院医师刘世丰（金旻载饰），某日意外卷入不明阴谋后，遭驱逐至怪异却美丽的桂树村；他与同村寡妇徐恩宇（金香起饰）和古怪医生桂之韩（金相庆饰）相遇后，三人以不下於侦探的推理能力，追踪病患的心病并给予温馨处方，刘世丰也逐渐成为真正的「心医」。剧集逢星期一、二深夜在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度。



专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻