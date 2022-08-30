人間清醒！「15年資深打工人」SHINee Key創名言：公司是你家人嗎？說什麼傻話

Key的這句話說出了多少上班族的心聲啊！！！

日前，Key做客了Rapper李泳知的YouTube綜藝《雖然沒準備什麼菜》，大展絢爛口才和幽默感。 李泳知一見到Key就說：「他很可怕，一見到他我竟然生出了他會反客為主的想法。 」Key立即回應：「你不當副官嗎？ 如果是男生的話，就應該去軍隊。 」露出了覬覦李泳知MC位置的樣子。 李泳知反駁：「我就知道會這樣，一看你來就覺得你會搶了我的位置。 」Key繼續說道：「我也是合同制員工哦，你也是吧，我們不懂，反正他們說什麼我們就做什麼...... 我是這麼認為的。 」端正的打工人態度，引發全場爆笑。



李泳知聽完之後爆笑不已，說道：「還是第一次看到有人自我介紹說是合同制員工。 」Key不假思索地稱：「當然是合同制，公司又不是家人，說什麼傻話，大家只是相輔相成（互相幫助）的關係。 」說完之後，Key立刻又補充道：「我愛我們公司，很愛！」



Key作為偶像男團SHINee的一員，已經出道了15年，且一直都是SM娛樂旗下藝人，除去入伍服役的時間，其他時候都兢兢業業，SHINee有團隊活動時，努力打歌、宣傳，團隊休息期就獨自上綜藝，保持出鏡率和人氣，堪稱是SM娛樂的勞模！

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