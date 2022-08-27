【K社韓文小百科】《奇怪律師禹英雨》巨大朴樹有望被認定為天然紀念物！當地居民卻喜憂參半

韓國文化遺產廳本月24日召開天然紀念物分科文化遺產委員會，決定將《奇怪律師禹英雨》中出現的巨大朴樹指定為天然紀念物，也就是國家指定文化遺產。

這棵朴樹位於慶尚南道昌原市的東部村，《奇怪律師禹英雨》播出後以「昭德洞朴樹」的名字被全國民熟知。 文化遺產廳認為這棵樹有被指定為天然紀念物的價值，於上月29日和植物與傳統造景領域的3位天然紀念物分科文化遺產委員會委員進行了指定調查。

這棵樹齡500年的朴樹不僅形態壯美、健康狀況也很良好，在平原地帶一枝獨秀的景觀價值獲得認可。 此外，根據口述證詞和史料記載，堂善庵從很久以前開始就在這棵朴樹旁邊，村民至今保持著陰曆十月第一天舉辦「堂山祭」（당산제，向村莊守護神堂山神祈願豐收與平安）的傳統。 因此這棵朴樹不僅是自然遺產，在生活、民俗、歷史、學術等方面均有不容忽視的價值。



目前為止韓國僅有2棵朴樹被指定為天然紀念物，一棵是醴泉郡琴南里的500年樹齡「黃木根」，另一棵位於高敞郡水東里。

劇中昭德洞的居民為避免修路妨礙日常生活而熱烈支持將朴樹指定為天然紀念物，但在現實中，東部村居民的心態則較為複雜。 劇集播出後每天都有大量遊客來到這個只有36戶人的小村莊參觀，多時一天就有幾千人到訪，留下的垃圾為居民帶去不便，樹木本身也因為「過勞」而被圍起籬笆、避免與人群直接接觸。



更重要的是，若被指定為天然紀念物，村莊整體的開發會受到限製，例如蓋新房都必須上報文化遺產廳。 村民雖然讚成樹木指定本身，但仍擔憂行使個人財產權時可能受到阻礙。 不過文化遺產廳表示會聽取村民心聲，盡力討論出符合當地情況的方案，用一個月時間收集居民及地方自治團體的意見後再對於指定與否做出最終決定。

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