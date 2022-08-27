【K社韩文小百科】《奇怪律师禹英雨》巨大朴树有望被认定为天然纪念物！当地居民却喜忧参半

韩国文化遗产厅本月24日召开天然纪念物分科文化遗产委员会，决定将《奇怪律师禹英雨》中出现的巨大朴树指定为天然纪念物，也就是国家指定文化遗产。

这棵朴树位於庆尚南道昌原市的东部村，《奇怪律师禹英雨》播出后以「昭德洞朴树」的名字被全国民熟知。 文化遗产厅认为这棵树有被指定为天然纪念物的价值，於上月29日和植物与传统造景领域的3位天然纪念物分科文化遗产委员会委员进行了指定调查。

这棵树龄500年的朴树不仅形态壮美、健康状况也很良好，在平原地带一枝独秀的景观价值获得认可。 此外，根据口述证词和史料记载，堂善庵从很久以前开始就在这棵朴树旁边，村民至今保持著阴历十月第一天举办「堂山祭」（당산제，向村庄守护神堂山神祈愿丰收与平安）的传统。 因此这棵朴树不仅是自然遗产，在生活、民俗、历史、学术等方面均有不容忽视的价值。



目前为止韩国仅有2棵朴树被指定为天然纪念物，一棵是醴泉郡琴南里的500年树龄「黄木根」，另一棵位於高敞郡水东里。

剧中昭德洞的居民为避免修路妨碍日常生活而热烈支持将朴树指定为天然纪念物，但在现实中，东部村居民的心态则较为复杂。 剧集播出后每天都有大量游客来到这个只有36户人的小村庄参观，多时一天就有几千人到访，留下的垃圾为居民带去不便，树木本身也因为「过劳」而被围起篱笆、避免与人群直接接触。



更重要的是，若被指定为天然纪念物，村庄整体的开发会受到限制，例如盖新房都必须上报文化遗产厅。 村民虽然赞成树木指定本身，但仍担忧行使个人财产权时可能受到阻碍。 不过文化遗产厅表示会听取村民心声，尽力讨论出符合当地情况的方案，用一个月时间收集居民及地方自治团体的意见后再对於指定与否做出最终决定。

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