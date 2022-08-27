鄭麗媛第三度接演法庭戲！與「小迷糊」李奎炯雙雙從檢察官轉職律師聯手《爭鋒相辯》

好像很習慣兩個人演法庭劇了～但組合很新奇！

以《我叫金三順》、《你來自哪顆星》等劇獲得高知名度的鄭麗媛，自2017年以來多演法庭劇，如《魔女的法庭》及《檢察官內傳》。今年她將第三度帶來法庭、律政題材新作《爭鋒相辯》（辯論開始），與以《機智牢房生活》爆紅的「小迷糊」李奎炯合作。

《爭鋒相辯》為Disney+全新原創劇，講述為了成功不惜一切代價的狠毒律師「盧昔意」，和一旦盯上某事就會赴湯蹈火的古怪律師「左時白」，兩位截然不同的律師攜手追查真相的法庭懸疑劇。「勝訴率92%的『瘋狗』來了！」首張前導海報便呈現鄭麗媛從容且驕傲的模樣，這位「為了勝訴不惜一切代價的王牌狠毒律師」正是「盧昔意」。



而盧昔意與李奎炯飾演的左時白是如何扯上邊攜手辯護的呢？從劇照可見兩位個性水火不容如冤家似的相處，不過預告明白的說明他們都是「只要咬住就不會放」的難纏律師。



不止鄭麗媛，李奎炯過去也曾在《秘密森林》與《醫生耀漢》飾演檢察官。鄭麗媛與李奎炯都要「從檢察官轉職律師」在《爭鋒相辯》會展現什麼全新面貌呢？

《爭鋒相辯》中的案件皆改編自真實案件，會以案件為主軸傳達主角盧昔意為了弱者而辯護的感動，在追查真相的過程也會帶來懸疑要素。9月於Disney+獨家播出。

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