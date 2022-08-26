金惠秀&金海淑&崔元英確定出演tvN新劇《雨傘》，姜澯熙&柳善皓化身調皮世子

tvN最新古裝新劇《雨傘》今日終於公開主演陣容，金惠秀挑戰為王子們的教育問題操碎心的中殿娘娘角色，讓人十分期待啊！

《雨傘》講的是中殿娘娘為了愛闖禍的王子們而踏入激烈的王室教育戰場的故事，不僅描繪朝鮮1%皇室階層的特別教育，更展現宮中母親們火熱的教育熱情，帶給人共鳴和感動。

金惠秀飾演主角中殿娘娘「花齡」（皆為音譯），是了不起的王的妻子，也是淘氣王子們的母親。 因為王子們天天闖禍，中殿早已失去優雅的氣質，是宮中公認走路最快的人，行動力超強。



金海淑飾演中殿的婆婆大妃娘娘。 大妃以貴人的品階將庶子打造成聖君，是後宮裡的「活傳說」級人物。 對兒子極盡關愛，和中殿並稱宮中「自強二母」（自尊心極強的兩位母親），但對孫子們連一半的心意都沒有，鮮明對比給劇情註入緊張感。



崔元英飾演金惠秀的丈夫「李峼」，是開創盛世、關愛子民的君主。 因為是以後宮之子身份成為王，對正統性感到自卑，但也因此更加努力成為聖君。



金義聖飾演覬覦王位的勢力「黃元亨」，玉子妍飾演「黃貴人」。



文尚民飾演「城南大君」，姜澯熙飾演「義聖君」。



《風在吹》《今生是第一次》金佳恩飾演「太昭容」，本是中殿侍女、因皇上恩寵進入後宮，是所有宮女嚮往成為的對象。 盡全力把自己的兒子打造成王世子，是個頗為極端的母親，用獨特的可愛魅力為劇情增添活力。張鉉誠飾演野心滿滿的兵曹判書兼侍講官「尹秀光」，一心想要振興沒落的尹氏一族。



柳善皓飾演「桂城大君」，是金惠秀的四兒子，外表秀麗、擅長書畫和伽倻琴，在諸多令人頭疼的王子中堪稱一道光芒。



新人演員尹尚賢飾演五兒子「撫安大君」，很會使用自己的武器「燦爛微笑」，對愛十分熱情，雖然經常闖禍但讓人無法討厭。



《成人練習生》金珉基飾演「寶劍君」。



《雨傘》已在近日進行第一次劇本閱讀會，將於10月通過tvN播出。



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