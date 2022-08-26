金惠秀&金海淑&崔元英确定出演tvN新剧《雨伞》，姜澯熙&柳善皓化身调皮世子

tvN最新古装新剧《雨伞》今日终於公开主演阵容，金惠秀挑战为王子们的教育问题操碎心的中殿娘娘角色，让人十分期待啊！

《雨伞》讲的是中殿娘娘为了爱闯祸的王子们而踏入激烈的王室教育战场的故事，不仅描绘朝鲜1%皇室阶层的特别教育，更展现宫中母亲们火热的教育热情，带给人共鸣和感动。

金惠秀饰演主角中殿娘娘「花龄」（皆为音译），是了不起的王的妻子，也是淘气王子们的母亲。 因为王子们天天闯祸，中殿早已失去优雅的气质，是宫中公认走路最快的人，行动力超强。



金海淑饰演中殿的婆婆大妃娘娘。 大妃以贵人的品阶将庶子打造成圣君，是后宫里的「活传说」级人物。 对儿子极尽关爱，和中殿并称宫中「自强二母」（自尊心极强的两位母亲），但对孙子们连一半的心意都没有，鲜明对比给剧情注入紧张感。



崔元英饰演金惠秀的丈夫「李峼」，是开创盛世、关爱子民的君主。 因为是以后宫之子身份成为王，对正统性感到自卑，但也因此更加努力成为圣君。



金义圣饰演觊觎王位的势力「黄元亨」，玉子妍饰演「黄贵人」。



文尚民饰演「城南大君」，姜澯熙饰演「义圣君」。



《风在吹》《今生是第一次》金佳恩饰演「太昭容」，本是中殿侍女、因皇上恩宠进入后宫，是所有宫女向往成为的对象。 尽全力把自己的儿子打造成王世子，是个颇为极端的母亲，用独特的可爱魅力为剧情增添活力。张铉诚饰演野心满满的兵曹判书兼侍讲官「尹秀光」，一心想要振兴没落的尹氏一族。



柳善皓饰演「桂城大君」，是金惠秀的四儿子，外表秀丽、擅长书画和伽倻琴，在诸多令人头疼的王子中堪称一道光芒。



新人演员尹尚贤饰演五儿子「抚安大君」，很会使用自己的武器「灿烂微笑」，对爱十分热情，虽然经常闯祸但让人无法讨厌。



《成人练习生》金珉基饰演「宝剑君」。



《雨伞》已在近日进行第一次剧本阅读会，将於10月通过tvN播出。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻