產後四個月神速回歸《界限》的李貞賢新作不斷！曝與《分手的決心》湯唯仍有聯繫、朴贊郁導演是細節控

演員李貞賢在產後4個月回歸大小螢幕，9月2日即將推出動作新電影《界限》，飾演一位扮演著受害者家屬的警察，卻被綁匪看穿而轉向對其兒子不利並進行威脅。昨日傳出確定製作的《寄生獸：The Grey》也將由李貞賢擔綱演出，而她再訪談中更提到《分手的決心》湯唯與她是私下好友。

演員李貞賢以沉著穩定的演技，成為知名導演多次指定合作的對象。除了昨日公布的《寄生獸：The Grey》延尚昊導演，還有《分手的決心》的朴贊郁導演。李貞賢接連以兩部電影作品《分手的決心》以及即將上映的《界限》跟觀眾們見面，她也提到自己的前作品與朴贊郁導演的合作，以及湯唯與她的關係。



李貞賢說自己平時與朴贊郁導演已經很熟，相處起來也相當自在，在鏡頭前的演技也真的輕鬆地演出，這反而讓李貞賢覺得有點罪惡感，甚至覺得「這樣（輕鬆）拍攝沒問題嗎？」在拍攝的時候還會反覆問導演要不要確認多次一點，是否剛剛的鏡頭已經完成了？而她眼中的朴贊郁導演則是充滿書生的氣息，而且是一個細節控，就連頭部歪斜的角度，10度、15度都事先用心設定好。李貞賢覺得這樣對演員來說反而很好，因為只要專注演出而不用思考到其他事情。



李貞賢與朴海日也是私下熟識的關係，也很希望能合作一部作品。在《分手的決心》中扮演夫妻雖然鏡頭不算太多，但也覺得合作的感覺很棒。李貞賢在電影中與湯唯共同拍攝的部分其實只有一場戲，但還是覺得很棒，且兩人也持續都還有聯絡，拍戲時也像家人一樣熟悉自在。



李貞賢在今年4月喜獲愛女後，8月就恢復體力神速回歸螢幕前，而即將於9月2日在台上映的犯罪驚悚電影《界限》，她也將大展偉大母愛力量，雖然是警察，她偽裝成受害者家屬與歹徒進行交涉，卻讓自己的兒子也陷入危機，於是她誓言找出真兇並且加以制裁！



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