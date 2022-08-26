《模範家族》帥大叔朴喜洵公開手提包裡的秘密，5個字嚇翻全場！韓網民：大叔，下次要說完整句子喔XD

大叔啊，下次說話一定要說清楚，不然真的被你嚇死。

前段時間Netflix的作品《以吾之名》熱播，掀起了一股大叔潮，劇中黑社會老大的扮演者朴喜洵一夜之間圈粉無數，成熟的面龐配上犀利的眼神與周身散發出的距離感，男性荷爾蒙十足。



日前，朴喜洵接受了採訪，沒想到戲裡霸氣十足的他，戲外卻十分呆萌，反差強烈。朴喜洵拎著包包坐在攝影機前，開啟了本次的「翻包影片」。一坐下來他就炫耀「這個包是我老婆買的，可以裝很多東西，非常方便」。



接著朴喜洵從包裡拿出了iPad、口罩、帽子、備用電池等等，最吸引粉絲關注的則是白色的藥瓶，他解釋：「我有milk thistle（護肝片）、蜂膠等各種藥。」節目組好奇地問道：「這是一天都要吃的要嗎？」朴喜洵不假思索地回答道：「對，我經常嗑（吃）藥。」瞬間攝影棚內氣溫似乎都低了幾度。畢竟據統計顯示近5年裡韓國學生、公司職員等吸食毒品的人數激增，很多日常場所內都有地下交易，因此朴喜洵提到「藥」這個詞確實讓周圍人緊張起來。



看到相關影片的網友和粉絲紛紛表示：「大叔，要被你嚇死了」、「大叔，不要統稱為藥，前面務必加上維他命這幾個字」、「一本正經說出來更搞笑」、「《以吾之名》裡大叔有毒品交易場景吧」等。

此外，朴喜洵的新劇《模範家族》正式上線，該劇講述了奉公守法的大學教授因為一時貪念，捲入一場黑道與警方都參與的販毒風暴。 集犯罪、黑暗、性、毒品於一體，大結局中原本以為一切都柳暗花明，卻沒想到通往地獄的電話又再次響起，讓觀眾更加好奇第二季的走向。



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