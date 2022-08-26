产后四个月神速回归《界限》的李贞贤新作不断！曝与《分手的决心》汤唯仍有联系、朴赞郁导演是细节控

演员李贞贤在产后4个月回归大小萤幕，9月2日即将推出动作新电影《界限》，饰演一位扮演著受害者家属的警察，却被绑匪看穿而转向对其儿子不利并进行威胁。昨日传出确定制作的《寄生兽：The Grey》也将由李贞贤担纲演出，而她再访谈中更提到《分手的决心》汤唯与她是私下好友。

演员李贞贤以沉著稳定的演技，成为知名导演多次指定合作的对象。除了昨日公布的《寄生兽：The Grey》延尚昊导演，还有《分手的决心》的朴赞郁导演。李贞贤接连以两部电影作品《分手的决心》以及即将上映的《界限》跟观众们见面，她也提到自己的前作品与朴赞郁导演的合作，以及汤唯与她的关系。



李贞贤说自己平时与朴赞郁导演已经很熟，相处起来也相当自在，在镜头前的演技也真的轻松地演出，这反而让李贞贤觉得有点罪恶感，甚至觉得「这样（轻松）拍摄没问题吗？」在拍摄的时候还会反覆问导演要不要确认多次一点，是否刚刚的镜头已经完成了？而她眼中的朴赞郁导演则是充满书生的气息，而且是一个细节控，就连头部歪斜的角度，10度、15度都事先用心设定好。李贞贤觉得这样对演员来说反而很好，因为只要专注演出而不用思考到其他事情。



李贞贤与朴海日也是私下熟识的关系，也很希望能合作一部作品。在《分手的决心》中扮演夫妻虽然镜头不算太多，但也觉得合作的感觉很棒。李贞贤在电影中与汤唯共同拍摄的部分其实只有一场戏，但还是觉得很棒，且两人也持续都还有联络，拍戏时也像家人一样熟悉自在。



李贞贤在今年4月喜获爱女后，8月就恢复体力神速回归萤幕前，而即将於9月2日在台上映的犯罪惊悚电影《界限》，她也将大展伟大母爱力量，虽然是警察，她伪装成受害者家属与歹徒进行交涉，却让自己的儿子也陷入危机，於是她誓言找出真凶并且加以制裁！



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