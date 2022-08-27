愛豆界三大迷惑發言！聽完之後竟然無法反駁XD

聽說過愛豆界三大名言嗎？ 你們這些愛豆，淨說些什麼大實話！

朴炯植

「好吃貴一點也沒關係，不好吃還貴的話就該打！」小編竟然無法反駁，就...多少才算貴呢？ 不過熟悉朴炯植的粉絲都清楚，他家境很不錯，父親是韓國進口車B公司理事長，本身就是不缺錢的人，加上自己在娛樂圈打拼事業很努力，從男愛豆到現在的實力派演員，也積累了不少財富，所以才有說出「食物好吃貴一點也沒關係」的底氣。



玉澤演

「雖然有錢不代表擁有幸福，但是沒有錢的話很難變得幸福！」其實每個人對金錢和幸福的看法，也許都不一樣，至少不盡相同。但我們確實也無法否認幸福和金錢之間有著千絲萬縷的聯繫，錢雖然不是萬能的，但是沒有錢是萬萬不能的。玉澤演明顯就是Get到了金錢和幸福的真諦，哈哈哈哈！



RAVI

「雖然遠離肉類和麵粉可以活得久一點，但是那樣也就失去了長久活下去的理由了！」RAVI的這句話真心為減肥而不能暢快吃肉吃碳水的小夥伴們打了一針雞血，肉、碳水和長壽，二者不能同時擁有嗎？？ RAVI還有另外一句名言就是「花別人的錢去吃，最美味」，這句話更經典！



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