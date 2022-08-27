電影《魔鬼對決》要拍攝番外篇！李政宰不只擔任主演還擔任導演，季播劇《雷》預計明年（2023年）開機

無情的追擊者「雷」也是李政宰的「人生角色」之一，大叔演反派又有另外一種魅力！



曾於2013年合作《闇黑新世界》的黃晸玟、李政宰，於2020年「二搭」主演《魔鬼對決》。劇情描述泰國發生震驚人心的綁架事件，完成最後殺人任務的殺手仁南（黃晸玟 飾），在得知此事件與自己有關後，隨即前往泰國，並與助手開始追查真相。另一方面，得知自己的兄弟被仁南殺害的雷（李政宰 飾）為了復仇，也前往泰國。慘烈的暗殺者與無情的追擊者，展開一場沒有底線的猛烈追擊。



殺手「雷」一登場隨即抓住觀眾的視線，強大的氣場和華麗的武打動作，令人印象深刻。電影篇幅有限，無法完整交代雷的過去，也留下許多想像空間和懸念。作為「魅力反派」之一，終於有機會看到更多關於雷的故事了！



有消息指出，《魔鬼對決》將製作番外篇，以季播劇的形式拍攝延伸作品《雷》。預計拍攝3季，每季8集，描述殺手「雷」的生平故事，以及他與他追殺的目標之間的對決。李政宰將繼續飾演「雷」，還會參與執導，將在明年（2023年）開機。

李政宰在韓國原本就是極具代表性的「影帝」，去年（2021年）其主演Netflix原創劇《魷魚遊戲》大大打開國際認知度，可謂「聲名遠播」。近期，他與好友鄭雨盛積極宣傳新片《獵首密令》，演而優則導的他獲得許多好評。接下來的李政宰也是行程滿檔，除了《魷魚遊戲2》的拍攝，還有《魔鬼對決》延伸作品《雷》的計畫，令人期待。

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