第四位惡人公開！《犯罪都市4》繼尹啟相、孫錫求、李浚赫後第四位反派可能由金武烈出演！

說要拍出至少8集的馬東石系列電影《犯罪都市》，在第二集還未上映時就公開了第三集的壞人將由李浚赫擔任，而今日也公開第四集的反派，可能由之前曾與馬東石合作《極惡對決》的金武烈演出。

據業界消息傳出，《犯罪都市4》找上了金武烈擔任反派演出，也是繼尹啟相、孫錫求、李浚赫後的第四人。在2017年首度在大螢幕與觀眾們見面的《犯罪都市》創下票房佳績與高話題討論度，《犯罪都市2》在韓國上映時更是突破1000萬觀影人次，海外各地也頗受好評。



觀眾們相當喜愛《犯罪都市》中馬東石所飾演的怪物刑警「馬錫道」，他總是在最終徒手與歹徒進行精采對決，將對方繩之以法。而他的團隊成員們從第一集到第二集也可看出明顯的實力成長，各個開始能夠獨當一面，成為團隊合作不可或缺的一環。而《犯罪都市》系列電影更重要更搶眼的角色，則是每一次殺人不眨眼手段兇殘的反派惡人，最新的第四集傳出可能由金武烈擔任。



演員金武烈在九月將有一部續集喜劇電影《政客誠實中2》將在韓上映，而他今年也演出了Disney+《GRID迷網追兇》，Netflix《少年法庭》等，接下來也將出現在Netflix的《SweetHome 2》與《SweetHome 3》作品中，以及SBS即將播出的《Trolly》等，可說是作品一部接一部穿梭大小螢幕，現再傳出他即將再度與馬東石合作演出《犯罪都市4》，之前在《極惡對決》中金武烈飾演警察，馬東石則飾演黑道大哥，《犯罪都市4》中可能兩人角色即將對調，令觀眾們相當期待。



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