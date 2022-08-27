爱豆界三大迷惑发言！听完之后竟然无法反驳XD

听说过爱豆界三大名言吗？ 你们这些爱豆，净说些什么大实话！

朴炯植

「好吃贵一点也没关系，不好吃还贵的话就该打！」小编竟然无法反驳，就...多少才算贵呢？ 不过熟悉朴炯植的粉丝都清楚，他家境很不错，父亲是韩国进口车B公司理事长，本身就是不缺钱的人，加上自己在娱乐圈打拼事业很努力，从男爱豆到现在的实力派演员，也积累了不少财富，所以才有说出「食物好吃贵一点也没关系」的底气。



玉泽演

「虽然有钱不代表拥有幸福，但是没有钱的话很难变得幸福！」其实每个人对金钱和幸福的看法，也许都不一样，至少不尽相同。但我们确实也无法否认幸福和金钱之间有著千丝万缕的联系，钱虽然不是万能的，但是没有钱是万万不能的。玉泽演明显就是Get到了金钱和幸福的真谛，哈哈哈哈！



RAVI

「虽然远离肉类和面粉可以活得久一点，但是那样也就失去了长久活下去的理由了！」RAVI的这句话真心为减肥而不能畅快吃肉吃碳水的小伙伴们打了一针鸡血，肉、碳水和长寿，二者不能同时拥有吗？？ RAVI还有另外一句名言就是「花别人的钱去吃，最美味」，这句话更经典！



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