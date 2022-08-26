《模范家族》帅大叔朴喜洵公开手提包里的秘密，5个字吓翻全场！韩网民：大叔，下次要说完整句子喔XD

大叔啊，下次说话一定要说清楚，不然真的被你吓死。

前段时间Netflix的作品《以吾之名》热播，掀起了一股大叔潮，剧中黑社会老大的扮演者朴喜洵一夜之间圈粉无数，成熟的面庞配上犀利的眼神与周身散发出的距离感，男性荷尔蒙十足。



日前，朴喜洵接受了采访，没想到戏里霸气十足的他，戏外却十分呆萌，反差强烈。朴喜洵拎著包包坐在摄影机前，开启了本次的「翻包影片」。一坐下来他就炫耀「这个包是我老婆买的，可以装很多东西，非常方便」。



接著朴喜洵从包里拿出了iPad、口罩、帽子、备用电池等等，最吸引粉丝关注的则是白色的药瓶，他解释：「我有milk thistle（护肝片）、蜂胶等各种药。」节目组好奇地问道：「这是一天都要吃的要吗？」朴喜洵不假思索地回答道：「对，我经常嗑（吃）药。」瞬间摄影棚内气温似乎都低了几度。毕竟据统计显示近5年里韩国学生、公司职员等吸食毒品的人数激增，很多日常场所内都有地下交易，因此朴喜洵提到「药」这个词确实让周围人紧张起来。



看到相关影片的网友和粉丝纷纷表示：「大叔，要被你吓死了」、「大叔，不要统称为药，前面务必加上维他命这几个字」、「一本正经说出来更搞笑」、「《以吾之名》里大叔有毒品交易场景吧」等。

此外，朴喜洵的新剧《模范家族》正式上线，该剧讲述了奉公守法的大学教授因为一时贪念，卷入一场黑道与警方都参与的贩毒风暴。 集犯罪、黑暗、性、毒品於一体，大结局中原本以为一切都柳暗花明，却没想到通往地狱的电话又再次响起，让观众更加好奇第二季的走向。



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