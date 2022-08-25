ENHYPEN成員JAKE被曝疑似為了釣妹，在梨泰院專向女生借火點煙！

韓網驚爆愛豆男團成員在街頭向數名女生借火點煙。

最先爆料的是twitter網友，出現了一則關於「ENHYPEN成員JAKE」的爆料貼和目擊照等。PO主表示：「JAKE經常在週五的晚上和儀典組（類似經紀人的職務）一起去梨泰院，然後不停向女生們借火點煙，他會把口罩摘掉，讓對方看到他的臉，其實是為了女生罷了。」

PO主還公開了數張照片，疑似是JAKE的男生戴著帽子和口罩站在幾名女生當中，期間還摘掉了口罩。在他的周圍還站了一名疑似是儀典組的男性工作人員。還有一些照片則是JAKE和女生們一同前往其他地方的照片。不過，這一切也只是原PO主個人主張而已，ENHYPEN所屬經紀公司並未對此事做出任何回應。



相關言論和照片迅速在韓網上傳播開來，引來無數網友和粉絲的圍觀和討論。



엔하이픈 제이크, 이태원 헌팅설 솔솔



그룹 엔하이픈의 제이크가 추문에 휩싸였다.https://t.co/CONe8fbw7G — 虎 (@horangnews13) August 24, 2022

韓國的網友留言表示：「新人都管不了，還要經紀人幹什麼」、「又是合成的照片吧」、「我還記得前幾日他們還發了營業文吧，粉絲們看到這類照片瞬間幻想全部破滅了」、「怎麼說呢，照片這麼模糊，你說是別人我也會相信」、「為什麼不向男生借呢」、「 哈哈哈哈，現在把經紀人團隊叫做儀典組了？ 又不是什麼國家級別的貴賓，笑死人了」、「我還想說連臉都看不清，怎麼就證明他是JAKE呢，原來拖鞋是團隊周邊啊」、「應該偷偷和女團約會啊，為什麼要去招惹普通女生。 不是不準你談戀愛，而是找個和你差不多工作環境的人去談」、「便利店打火機才500塊而已」、「都膽大到在經紀人面前約妹了？」 等。

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