ENHYPEN成员JAKE被曝疑似为了钓妹，在梨泰院专向女生借火点烟！

韩网惊爆爱豆男团成员在街头向数名女生借火点烟。

最先爆料的是twitter网友，出现了一则关於「ENHYPEN成员JAKE」的爆料贴和目击照等。PO主表示：「JAKE经常在周五的晚上和仪典组（类似经纪人的职务）一起去梨泰院，然后不停向女生们借火点烟，他会把口罩摘掉，让对方看到他的脸，其实是为了女生罢了。」

PO主还公开了数张照片，疑似是JAKE的男生戴著帽子和口罩站在几名女生当中，期间还摘掉了口罩。在他的周围还站了一名疑似是仪典组的男性工作人员。还有一些照片则是JAKE和女生们一同前往其他地方的照片。不过，这一切也只是原PO主个人主张而已，ENHYPEN所属经纪公司并未对此事做出任何回应。



相关言论和照片迅速在韩网上传播开来，引来无数网友和粉丝的围观和讨论。



엔하이픈 제이크, 이태원 헌팅설 솔솔



그룹 엔하이픈의 제이크가 추문에 휩싸였다.https://t.co/CONe8fbw7G — 虎 (@horangnews13) August 24, 2022

韩国的网友留言表示：「新人都管不了，还要经纪人干什么」、「又是合成的照片吧」、「我还记得前几日他们还发了营业文吧，粉丝们看到这类照片瞬间幻想全部破灭了」、「怎么说呢，照片这么模糊，你说是别人我也会相信」、「为什么不向男生借呢」、「 哈哈哈哈，现在把经纪人团队叫做仪典组了？ 又不是什么国家级别的贵宾，笑死人了」、「我还想说连脸都看不清，怎么就证明他是JAKE呢，原来拖鞋是团队周边啊」、「应该偷偷和女团约会啊，为什么要去招惹普通女生。 不是不准你谈恋爱，而是找个和你差不多工作环境的人去谈」、「便利店打火机才500块而已」、「都胆大到在经纪人面前约妹了？」 等。

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