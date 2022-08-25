這顏色一般人真的Hold不住！孫藝真最新秋日雜誌畫報：最美的準媽媽♥

準媽媽孫藝真通過秋季海報展露了近況。

作為品牌Valentino的大使，孫藝真為品牌拍攝了秋季海報，大展高級魅力，完美演繹常人難以消化的桃紅色，從嬌俏一字領亮片連衣裙，到典雅的連身褲，再到氣場強大的西裝LOOK，造型不同，孫藝真的氣質也不同，不愧是百變女神。一套裙裝LOOK已經能看出孫藝真的孕肚，原本的優雅女神又多了一份媽媽的柔和。



為了養胎、待產，孫藝真剪掉了標誌性的長髮，俏麗的及肩中長髮，引爆網友熱議，讚歎：「什麼髮型都適合」、「最美孕婦」等。



今年3月底孫藝真和炫彬成婚，3個月後就宣布懷孕，男神女神升級為準父母。已婚的孫藝真不時在SNS上曬廚藝，手藝完全不輸大廚，看照片就知道肯定色香味俱全。



不過，官宣懷孕後的孫藝珍沒有曝光過正臉照，直到前不久參加線下品牌活動時終於公開懷孕身姿，比孕前略圓潤，整個人都散發出幸福、柔和的氛圍，狀態極佳。



[팝업]'현빈' 손예진, 단발 변신 근황..임신으로 볼살 올라도 청순 (출처 : 헤럴드POP | 네이버 TV연예) https://t.co/gkywiQ6rui pic.twitter.com/hJJ1vTunAn — 아기공룡둘리926 (@doollee3) August 18, 2022

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